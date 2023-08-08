Будет много проблем: что нельзя делать 10 августа - приметы и запреты

Что нельзя делать 10 августа. Старые приметы и запреты уберегут от болезней и невезения.

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Что нельзя делать 10 августа / фото: pexels

10 августа церковь почитает память избранных учеников Иисуса Христа Пармена и Прохора. В народном календаре - Прохоров день. Известно, что Прохор везде сопутствовал апостолу Петру, который позже назначил его епископом в городе Никомидия.

Он был подвижником христианской веры в Македонии. Апостолы Прохор, Никонор и Тимон считали первыми диаконами Церкви Христовой.

Что можно делать 10 августа

В этот вечер нужно съесть грушу. Делается это перед сном или во время захода солнца. Это поможет человеку, перед которым стоит трудный выбор. Тогда он обретет спокойствие, а утром проснется с верным решением.

10 августа нужно заниматься сельскохозяйственными работами. Это благоприятный день для сбора ягод, грибов, фруктов и овощей.

В этот день нужно молиться перед Смоленской иконой Божьей Матери "Одигитрия". Считается, что эта икона благоволит путешественников, которые преодолевают сложный путь, а также спасает от болезней, врагов и оберегает дома от пожаров.

Что нельзя делать 10 августа

1. Нельзя 10 августа торговать и обменивать вещи. Считается, что для торговцев и продавцов этот день будет неудачным. Есть риск встретить мошенников или продешевить.

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2. Нельзя 10 августа давать в долг. Вы будете рисковать потерять везение и благосостояние в доме.

3. Нельзя 10 августа покупать дорогие вещи. Предки верили, что эта вещь может испортиться вскоре после покупки.

4. Нельзя 10 августа менять работу или переезжать. Считается, что это может стать причиной разочарований.

5. Нельзя 10 августа сплетничать и жаловаться. К вам придут жизненные неурядицы в большом количестве.

6. Нельзя 10 августа хвастаться достижениями и благосостоянием. Вы рискуете навести на себя сглаз.

Приметы 10 августа

Если тучи застилают небо, а звезды святят ярко, то будет гроза.

Если громко кричат вороны, то погода будет дождливой и пасмурной.

Если утром много росы, то погода будет теплой и солнечной.

Если выпал иней, то зима будет ранней и морозной.

Если капает дождь, но ветра нет, то непогода будет длиться долго.

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