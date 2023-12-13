К кому нельзя ходить в гости 15 декабря: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 15 декабря. Важные приметы, которые уберегут от серьезных проблем в семье и со здоровьем.

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Что нельзя делать 15 декабря / фото: pexels

15 декабря церковь почитает память святого Трифона. Он родился в семье священника. Однажды он услышал голос, который сказал ему идти на север. Там он принял постриг и получил новое имя. После этого он стал игуменом монастыря.

Также чтят память преподобного Павла Ларского, который жил в Турции и поселился в горном ущелье, чтобы полностью предаться Богу. Там он все время молился и получил дар предсказания будущего и чудотворения.

Что можно делать 15 декабря

В этот день стоит помолиться. Просить нужно о защите моряков.

В этот день стоит высыпать угли из печи на снег. Это поможет отогнать от дома злых духов.

Что нельзя делать 15 декабря

1. Нельзя 15 декабря злиться и думать о негативе. Иначе в жизни проблемы могут затянуться надолго.

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2. Нельзя 15 декабря стирать и гладить одежду. Предки верили, что этим можно вымыть свое счастье.

3. Нельзя 15 декабря дарить подарки чужим детям.

4. Нельзя 15 декабря ходить в гости. Если нарушить запрет, то в следующем году вы будете одинокими.

5. Нельзя 15 декабря пользоваться одним полотенцем с молодыми. Так можно переплести судьбы.

Приметы 15 декабря

Если днем мороз, а вечером резко стало тепло, то скоро будет стужа.

Если в этот день ветер дует с севера, то скоро ударят сильные морозы.

Если в этот день на деревьях иней, то в следующем году уродит урожай.

Если утром кричат синицы, то скоро наступят морозы.

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