Как привлечь удачу, деньги и здоровье 7 апреля: невероятные свойства Благовещенской соли

Готовить благовещенскую соль, пока она не приобретет бежевый или золотистый оттенок.
Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают 7 апреля. В этот большой праздник существует множество традиций, Которые соблюдали наши предки.
В этот день готовили благовещенскую соль, которая имела невероятное количество магических и целебных свойств.
Символ Благовещения 7 апреля
Уникальным символом Благовещения Пресвятой Богородицы является цветок белой лилии. В христианстве этот цветок наделяли непорочностью, святостью и чистой.
Хозяйки готовили благовещенскую соль 7 апреля, чтобы защитить дом от проблем, привлечь удачу и богатство. Благовещенскую соль нужно подготовить заранее, и должна быть исключительно из крупных кристаллов.
Благовещенская соль - в чем помогает
- Соль помогает укрепить здоровье, иммунитет.
- Благовещенская соль помогает избавиться от тяжелого недуга.
- Благовещенская соль избавляет от порчи и неприятных глаз.
- Благовещенская соль привлекает удачу в дом и помогает с финансами.
- Благовещенскую соль обязательно нужно добавлять в блюда.
Как приготовить Благовещенскую соль дома
Соль обязательно купите заранее. Принесите в дом и оставьте на сутки на кухне.
Утром, после прихода из церкви, каждый из домочадцев должен насыпать горсть соли в сковороду.
Готовить благовещенскую соль, пока она не приобретет бежевый или золотистый оттенок. Примерно это 15-20 минут.
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Как хранить Благовещенскую соль
Хозяйки заранее шили небольшой мешочек для благовещенской соли. Высыпали туда ложкой соль и держали в укромном месте. Никто не должен знать, где хранится благовещенская соль.
Если во время приготовления благовещенской соли слышно треск, значит ваш дом очищается от проблем и неудач.
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