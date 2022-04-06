Как привлечь удачу, деньги и здоровье 7 апреля: невероятные свойства Благовещенской соли

Благовещенская соль приметы / ua.depositphotos.com

Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают 7 апреля. В этот большой праздник существует множество традиций, Которые соблюдали наши предки.

В этот день готовили благовещенскую соль, которая имела невероятное количество магических и целебных свойств.

Символ Благовещения 7 апреля

Уникальным символом Благовещения Пресвятой Богородицы является цветок белой лилии. В христианстве этот цветок наделяли непорочностью, святостью и чистой.

Хозяйки готовили благовещенскую соль 7 апреля, чтобы защитить дом от проблем, привлечь удачу и богатство. Благовещенскую соль нужно подготовить заранее, и должна быть исключительно из крупных кристаллов.

Благовещенская соль - в чем помогает

Соль помогает укрепить здоровье, иммунитет.

Благовещенская соль помогает избавиться от тяжелого недуга.

Благовещенская соль избавляет от порчи и неприятных глаз.

Благовещенская соль привлекает удачу в дом и помогает с финансами.

Благовещенскую соль обязательно нужно добавлять в блюда.

Как приготовить Благовещенскую соль дома

Соль обязательно купите заранее. Принесите в дом и оставьте на сутки на кухне.

Утром, после прихода из церкви, каждый из домочадцев должен насыпать горсть соли в сковороду.

Готовить благовещенскую соль, пока она не приобретет бежевый или золотистый оттенок. Примерно это 15-20 минут.

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Как хранить Благовещенскую соль

Хозяйки заранее шили небольшой мешочек для благовещенской соли. Высыпали туда ложкой соль и держали в укромном месте. Никто не должен знать, где хранится благовещенская соль.

Если во время приготовления благовещенской соли слышно треск, значит ваш дом очищается от проблем и неудач.

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