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В Украину идет резкое потепление: на Благовещение ударит аномалия

4 апреля 2022, 00:10

На Благовещение, 7-го апреля, в Украине ожидается настоящая жара.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 4 апреля покажет, что такое настоящая весна.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в ночь на 4 апреля температура будет со знаком минус, но "уже днем 4-го апреля атмосфера понемногу оправится".

"В большинстве регионов страны в начале новой рабочей недели ожидается +3 +7 градусов, в южной части +6 +11 градусов. Мокрый снег или дождь – в зависимости от температуры воздуха – пройдет в понедельник в восточных областях, местами в западной части, на Житомирщине, утром – еще и в Запорожье. На остальной территории Украины – чтобы какие-нибудь серьезные осадки, вряд ли", - отметила синоптик.

В столице 4 апреля будет уже теплее, до +6 градусов, однако в ближайшую ночь еще поморозит, до -1-3 градусов. Ни снега, ни дождя в Киеве не ожидается.

Теплая погода на неделе окрепнет, на Благовещение, 7-го апреля, в Украине ожидается +12 +19 градусов.

"В дальнейшем еще будут, конечно, колебания температуры воздуха, но чтобы совсем нули или снег - это уже вряд ли. Пусть и умеренно теплая, но все же – весна", - написала синоптик.

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