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Надвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погода

1 апреля 2022, 10:26

Украинцам стоит быть готовыми к тому, что погода в Украине резко ухудшится. Кое-где даже налетит снег.

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Погода в Украине погорится-сильно похолодает и выпадет мокрый снег/ УНИАН

Погода в Украине резко изменится в ближайшую неделю. Уже на днях столбик термометра резко опустится вниз. При этом в большинстве областей нашего государства пройдут затяжные дожди, а кое-где даже выпадет мокрый снег.

Лишь после короткого периода такой мокрой и холодной погоды начнет понемногу теплеть. Какой погодой украинцев встретит апрель, и к чему стоит готовиться в первые дни этого месяца, сообщает ресурс Meteopost.

Погода в Киеве

В первый день апреля в Киеве пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха не будет превышать +11 градусов.

Однако уже на следующий день, 2 апреля, существенно похолодает. Днем столбик термометра будет показывать до +6, а ночью – от +1 до +2 градусов. Может выпасть мокрый снег и снег с дождем.

Небольшое потепление придет только в среду, 6 апреля. Тогда отметка на столбике термометра будет показывать до +13 градусов. Однако стоит быть готовыми к тому, что налетит сильный штормовой ветер.

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Погода в Харькове

В Харькове 1 и 2 апреля будет умеренно тепло. Во второй день месяца температура воздуха даже может достичь уровня +20 градусов. Может выпасть небольшой дождь.

Однако уже в воскресенье, 3 апреля температура резко опустится. Ночью она может составлять до 0 градусов, днем – до +6 градусов. При этом может выпасть мокрый снег.

Теплеть начнет лишь после 6 апреля.

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Погода в Одессе

На юге Украины до конца этой недели будет сильный ветер со штормовыми порывами.

На выходных стоит ожидать дождей. При этом в субботу еще будет относительно тепло – до +15 градусов, а уже в воскресенье, 3 апреля, будет становиться холоднее. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов, а ночью – от +2 до +3 градусов.

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Погода в Чернигове

На севере Украины в пятницу, 1 апреля, пройдет дождь. А уже в следующие два дня, 2 и 3 апреля, синоптики прогнозируют мокрый снег.

Температура воздуха на выходных будет достаточно низкой. Так, в субботу она опустится до от +1 до +3 градусов днем, а ночью будет до -1 градуса.

Немного потеплеет лишь 5-6 апреля. Однако тогда стоит быть готовыми к тому, что налетит сильный штормовой ветер.

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Погода во Львове

В западных областях Украины уже началось похолодание. В ближайшие дни температура воздуха составит от 0 до +2 градусов ночью, а в воскресенье она опустится до -6 градусов. Днем температура составит максимум до +6 градусов.

В пятницу и субботу будут дожди. В воскресенье и понедельник может выпасть мокрый снег. Потепления стоит ожидать во вторник, 5 апреля, однако оно будет небольшими и будет сопровождаться сильным ветром.

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Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в апреле 2022 будет переменчивой и умеренно холодной. Похолодание придет на Пасху, но к концу месяца вернется теплая и солнечная погода.

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