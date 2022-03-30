В Украину вернутся заморозки и накроют дожди: какой будет погода на Пасху 2022 в Украине

Похолодание и дожди придут в Украину в период пасхальных праздников - 17-24 апреля. Однако в конце месяца тепло вернется, прогнозирует синоптик.
Погода в Украине в апреле 2022 будет переменчивой и умеренно холодной. Похолодание придет на Пасху, но к концу месяца вернется теплая и солнечная погода.
Начало второго месяца весны в Украине будет теплым. Температура воздуха поднимется до +18 градусов днем и до +10 градусов ночью, пишет ТСН.
Местами в начале апреля пройдут дожди, в западных, северных и южных регионах – осадков будет больше нормы, прогнозирует синоптик.
Погода в Украине на Пасху 2022
Похолодание в Украину придет в период пасхальных праздников - 17-24 апреля. Однако в конце месяца тепло вернется.
Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что с 20 по 30 апреля в Украину придет похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +15 градусов, ночью – от +3 до +5. В восточных регионах ночью будет холоднее - от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Возможны ливни и грозы.
Народный синоптик Владимир Деркач также считает, что первая треть апреля будет теплой, переменчивой, пасмурной, с небольшими осадками. В середине апреля погода в Украине ухудшится, температура снизится, ожидаются осадки. Не исключены и кратковременные ночные заморозки. В конце апреля могут пройти дожди, температура будет комфортной с небольшим понижением ночью.
Отметим, Пасха 2022 будет ранней. Христиане Западного обряда отмечают праздник 17 апреля, православные Восточного обряда - 24 апреля.
Как сообщал Главред, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине в апреле будет очень нестабильной. Согласно прогнозу, будут дни, когда воздух местами прогреется до +26 градусов, но также ожидаются и минусовые температуры.
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