В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалии

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине во второй месяц весны будет очень нестабильной. По прогнозу синоптиков, будут дни, когда воздух местами прогреется до +26 градусов, но также ожидаются и минусовые температуры.

По данным сайта Ventusky, уже 1 апреля - на юге Украины столбики термометров покажут до +26 градусов, а в центре - до +20.

На остальной части страны прогнозируется от 5 до 15 градусов со знаком "плюс".

К 5 апреля температура воздуха сильно снизится. В Украине будет от -1 до +1 градуса. Даже в Крыму будет довольно холодно - всего до +4 градусов.

На востоке страны в 3-4 апреля ожидается резкое похолодание и в ночные часы температура опустится до 0, днем от +4 до +6 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.

В Киеве возможен небольшой дождь, только в четверг будет сухо. А на выходных пройдет мокрый снег. Температура воздуха в столице днем будет подниматься до +12 +16 градусов. В воскресенье резко похолодает, ночью до -1 градуса, днем до +2 градусов.

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