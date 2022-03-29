В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалии

После резкого потепления, к 5 апреля температура воздуха сильно снизится.
Погода в Украине во второй месяц весны будет очень нестабильной. По прогнозу синоптиков, будут дни, когда воздух местами прогреется до +26 градусов, но также ожидаются и минусовые температуры.
По данным сайта Ventusky, уже 1 апреля - на юге Украины столбики термометров покажут до +26 градусов, а в центре - до +20.
На остальной части страны прогнозируется от 5 до 15 градусов со знаком "плюс".
К 5 апреля температура воздуха сильно снизится. В Украине будет от -1 до +1 градуса. Даже в Крыму будет довольно холодно - всего до +4 градусов.
На востоке страны в 3-4 апреля ожидается резкое похолодание и в ночные часы температура опустится до 0, днем от +4 до +6 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.
В Киеве возможен небольшой дождь, только в четверг будет сухо. А на выходных пройдет мокрый снег. Температура воздуха в столице днем будет подниматься до +12 +16 градусов. В воскресенье резко похолодает, ночью до -1 градуса, днем до +2 градусов.
Читайте также:
- В воздухе пахнет весной и назревающим коллапсом наступления оккупантов
- Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды
- В Украину ворвется настоящая весна, а похолоданий больше не будет: названа дата потепления