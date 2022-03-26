Резко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреля

В начале апреля в Украине будут дожди / Фото pixaby

В первую неделю апреля на территории нашего государства резко похолодает. Также стоит ожидать осадков.

Однако холодная и влажная погода в Украине продержится не долго – уже через несколько дней с начала второго месяца весны потеплеет и будет более солнечно, отмечается на сайте Gismeteo.

Погода в Киеве в начале апреля

В столице Украины апрель начнется дождями, небо будет затянуто тучами. Если в первые два дня месяца дневная температура будет +13 и +14 градусов соответственно, то 3 апреля температура днем уже составит +9 градусов, а ночью – +5.

Существенно потеплеет уже 5 апреля – тогда столбик термометра поднимется до +16 градусов днем и + 10 ночью. А на следующий день, 6 апреля, распогодится еще больше – температура составит +24 градуса днем и +9 ночью.

Однако периодические температурные качели, а также осадки и облачность сохранятся до конца месяца.

Погода в Харькове в апреле

В Харькове температура сильно снизится 3, 4 и 5 апреля. В понедельник, 4 апреля, температура воздуха составит +6 градусов днем и +3 ночью. Теплеть начнет 6 апреля, а уже 10-го температура составит +23 градусов днем и +11 ночью.

Погода во Львове в апреле

Первые два дня апреля во Львове будут относительно теплыми – +13 градусов днем и +7 ночью. Однако уже 3 апреля температура опустится до уровня +5 градусов днем и +1 ночью. Еще одного похолодания стоит ожидать 10 апреля – тогда днем будет +2 градуса, а ночью столбик термометра опустится даже до -1 градуса.

Также во Львове в начале апреля прогнозируют сильные осадки.

Погода в Одессе в апреле

Похолодание не заденет Одессу так сильно, как другие регионы. Первые несколько дней апреля будут дождливыми. Температура воздуха в первые недели будет колебаться от +11 до +20 градусов днем, и от +6 до +10 градусов ночью.

Напомним, ранее сообщалось, что в последние выходные марта в Украине будет дождливая погода местами в воскресенье возможен даже мокрый снег.

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