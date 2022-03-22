Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

Сентябрь порадует летним теплом, в октябре синоптик обещает продолжительное бабье лето, а вот в ноябре уже нужно будет утепляться по-зимнему.
Осень в 2022 в Украину придет не раньше конца сентября. Потом ожидается небольшое похолодание. Оно сменит "бабье лето" в октябре, которое может приятно затянуться.
Такой прогноз погоды озвучила климатолог Светлана Бойченко, пишет КП в Украине.
Погода в Украине в сентябре 2022 порадует летним теплом. Температура воздуха в среднем поднимется до +26…+27 градусов. Затем начнется постепенное снижение, и к концу сентября небо затянут дождевые тучи, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине в октябре 2022 будет дождливой и ветреной. В первой половине месяца синоптик прогнозирует "бабье лето". Оно продлится две недели. В этот период столбики термометров будут днем держаться на отметке +18 градусов. К концу октября похолодает до +7…+10 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных - временами теплее.
Прогноз погоды на ноябрь 2022 говорит, что месяц будет холодным и сырым. К середине месяца выпадет первый снег, а к концу месяца "плюсы" на термометрах сменятся на "минусы".
Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет нестабильной. Ожидаются резкие перепады температуры, что вызовет грозы и шквальные ветры. В целом, лето будет жарким. Пляжный сезон на Азовском море начнется рано, любителям Черного - нужно подождать.
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