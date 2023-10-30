Какие деньги нельзя тратить 31 октября, чтобы не было беды: приметы дня

Что нельзя делать 31 октября. Важные приметы и серьезные запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 31 октября / фото: pexels

31 октября церковь почитает память преподобных Спиридона и Никодима. Они были монахами и жили в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Спиридон молился и много работал. Никодим вел очень строгую жизнь. Они были простыми и смиренными людьми.

У святых был дар чудотворения. Их жизнь и подвиги описаны в книге "Жития святых". В легенде рассказано, что однажды загорелась печь, но они чудом смогли ее потушить и остались невредимыми. Их мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 31 октября

В этот день нужно уделить время домашней работе. Предки готовили курятники к зиме.

В этот день стоит помолиться и попросить благословения, защиты от бед и проблем.

Что нельзя делать 31 октября

1. Нельзя 31 октября тратить деньги, которые вы нашли. Запрещено тратить их на себя. Лучше отдать их бедным, тогда они принесут вам счастье.

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2. Нельзя 31 октября поднимать пуговицу, которая отлетела из одежды. Предки верили, что если это произошло, то она приняла на себя плохие слова другого человека. Лучше взять новую пуговицу и пришить ее.

3. Нельзя 31 октября идти самому в лес. В этот день нечистая сила может запутать человека и он заблудится.

4. Нельзя 31 октября ссориться и злословить. Предки верили, что это притянет в семью беду.

Приметы 31 октября

Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет теплая погода.

Если в этот день ясно и солнечно, то скоро будет сильный порывистый ветер.

Если в этот день начали петь снегири, то скоро будет настоящая зима.

Погода в этот день будет такой, как и в апреле.

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