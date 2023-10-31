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Что съесть 1 ноября, чтобы быть здоровым весь год: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2023, 15:42
Что нельзя делать 1 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 1 ноября / фото: pexels

1 ноября церковь чтит память бессребреников Космы и Дамиана. Их так прозвали, потому что они никогда не брали плату за свою врачебную деятельность. Их почитают как покровителей врачей, аптекарей, больных и животных.

Косма и Дамиан были братьями-близнецами. Они рано потеряли отца, поэтому воспитанием мальчиков занималась мать - святая Феодотия. Братья жили в третьем веке и служили христианским мученикам. Они изучали врачебную науку и впоследствии получили дар исцелять больных молитвами. За свою веру по приказу римского императора Диоклетиана казнили мечом.

Что можно делать 1 ноября

  • В этот день нужно проявлять щедрость. Это привлечет удачу и счастье в семью.
  • В этот день можно заниматься домашней работой. Женщинам следует заняться рукоделием, вязанием, шитьем. Это сохранит семейный покой в семье.
  • В этот день нужно съесть куриное сердце. Предки верили, что тогда весь год вы будете здоровыми.

Что нельзя делать 1 ноября

1. Нельзя 1 ноября выливать на улицу воду после купания младенца. Предки верили, что тогда ребенок будет беспокойным и плохо будет спать.

видео дня

2. Нельзя 1 ноября браться за новые дела. Считается, что они не принесут положительного результата.

3. Нельзя 1 ноября ссориться, сквернословить и обманывать. Это может привести к затяжному конфликту в семье.

Приметы 1 ноября

  • Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.
  • Если озера и реки покрылись льдом, то потепления уже не будет.
  • Если не все деревья сбросили листья, то следующий год будет неурожайным, а зима затяжной.
  • Если в этот день выпало много снега, то весной будет много воды.

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