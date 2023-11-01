Что нельзя делать 2 ноября, чтобы не было проблем с деньгами: приметы дня

2 ноября церковь почитает память преподобного Маркиана. Он родился в богатой семье, был очень умыным и одаренным мальчиком. Он мечтал о монашестве и позже его мечта сбылась - он поступил в монастырь Святого Иоанна Крестителя в Константинополе. Он любил молитву и песнопение, стал пресвитером и служил в храме Сятой Ирины.
Маркиян был милосердным к животным и птицам. Однажды он даже воскресил из мертвых утонувшего в колодце ребенка, исцелил от слабоумия мужчину, который после этого стал его учеником и послушником. Преподобный прожил жизнь в чистоте и безбрачии, умер в 99 лет. Его мощи были похоронены в храме Святой Ирины, где они совершали многочисленные чудеса.
Что можно делать 2 ноября
- В этот день стоит помолиться. Родители просили у святых защиты для детей и крепкого сна для них.
- В этот день нужно загадывать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.
- В этот день нужно попросить прощение у всех, кого обидели. Делать это нужно до заката и жизнь станет легкой.
Что нельзя делать 2 ноября
1. Нельзя 2 ноября пить алкоголь и есть сладости. Предки верили, что это притянет больше конфликты с родными и финансовые проблемы.
2. Нельзя 2 ноября ехать в дальний путь. Этот день лучше провести с родными.
3. Нельзя 2 ноября встречаться с недругами. Это может спровоцировать начало затяжного конфликта.
Приметы 2 ноября
- Если дороги мокрые и грязные, то до декабря будет тепло.
- Если расчирикались снегири, то скоро будет снегопад.
- Если вечером туман, то скоро будет ветреная погода.
- Если небо затянуло облаками, то скоро придет оттепель.
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