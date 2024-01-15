Начнется полоса с бедами: что нельзя брать в руки 16 января

16 января церковь почитает память поклонения честным веригам апостола Петра. Он был известным христианином, исповедующим веру во Христа. Петра бросили в темницу и заковали в кандалы, когда ему было 42 года. В ночь перед судом перед ним предстал Господь. Он разорвал его цепи и вывел человека на свободу.
Другие христиане сохранили его цепи как драгоценности. К ним приходили молиться и исцеляться от болезней. Часть вериг хранится в Риме, а другая в Константинополе. В народе этот праздник имеет также другие названия, например, Петро-Полукорм, Петро-Вериги, Петро-Кайданы.
Что можно делать 16 января
- В этот день стоит начинать расчищать лесные участки, чтобы весной засеять зерном.
- В этот день стоит помолиться Петру и поставить свечи за здоровье. Просить стоит также о хорошем урожае.
Что нельзя делать 16 января
1. Нельзя 16 января работать с острыми предметами. Это может принести в вашу жизнь беды.
2. Нельзя 16 января стирать вещи. Иначе вы можете потерять здоровье.
3. Нельзя 16 января выносить и дома мусор. Так вы можете потерять свое счастье и благополучие.
4. Нельзя 16 января выбрасывать хлебные изделия. Предки верили, что из-за этого весь следующий год вы проведете в голоде.
Приметы 16 января
- Если в этот день красное солнце на закате, то следующий день будет морозным.
- Если в этот день дует северный ветер, то будут затяжные холода.
- Если в этот день метель, то лето будет холодным и дождливым.
- Если в этот день идет снег, то на лугах в мае будет много травы.
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