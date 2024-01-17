3 важных запрета на 18 января: что нужно сделать, чтобы защититься от негатива

18 января церковь почитает память святителей Афанасия и Кирилла, а также архиепископов Александрийских. Афанасий родился в христианской семье в Александрии. Он получил религиозное воспитание в пустыне от Святого Антония Великого. Он был диаконом и секретарем александрийского епископа Александра и принял активное участие в Первом Вселенском Соборе, где он отрицал арианское учение о неравенстве Сына Божия Отцу.
Еще одним поборником справедливости и веры во Христа был Кирилл. Он стал патриархом и сразу изгнал из Александрии еретиков, освятил капище и построил на его месте храм.
Что можно делать 18 января
- В этот день предки считали пророческими сны в ночь на 19 января. Их нужно запомнить и никому не стоит о них рассказывать.
- В этот день стоит приготовить своими руками оберег. Он будет обладать большой силой и сможет защитить от нечисти.
- В этот день можно заняться рукоделием или домашними делами. Делать это нужно в спокойной атмосфере.
Что нельзя делать 18 января
1. Нельзя 18 января обращаться в суд. Иначе вы проиграете дело.
2. Нельзя 18 января играть свадьбы. Лучше сделать это уже после Пасхи.
3. Нельзя 18 января ссориться и злословить. Это может принести в жизнь неприятности.
Приметы 18 января
- Если в этот день птицы летают низко над землей, то будет ненастье.
- Если в этот день сильная метель, то зима еще задержится.
- Если в этот день теплая погода, то весна будет солнечной.
- Если в этот день оттепель, то лето будет дождливым.
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