3 важных запрета на 18 января: что нужно сделать, чтобы защититься от негатива

Что нельзя делать 18 января. Важные приметы и запреты, которые защитят вас от проблем.

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Что нельзя делать 18 января / фото: pexels

18 января церковь почитает память святителей Афанасия и Кирилла, а также архиепископов Александрийских. Афанасий родился в христианской семье в Александрии. Он получил религиозное воспитание в пустыне от Святого Антония Великого. Он был диаконом и секретарем александрийского епископа Александра и принял активное участие в Первом Вселенском Соборе, где он отрицал арианское учение о неравенстве Сына Божия Отцу.

Еще одним поборником справедливости и веры во Христа был Кирилл. Он стал патриархом и сразу изгнал из Александрии еретиков, освятил капище и построил на его месте храм.

Что можно делать 18 января

В этот день предки считали пророческими сны в ночь на 19 января. Их нужно запомнить и никому не стоит о них рассказывать.

В этот день стоит приготовить своими руками оберег. Он будет обладать большой силой и сможет защитить от нечисти.

В этот день можно заняться рукоделием или домашними делами. Делать это нужно в спокойной атмосфере.

Что нельзя делать 18 января

1. Нельзя 18 января обращаться в суд. Иначе вы проиграете дело.

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2. Нельзя 18 января играть свадьбы. Лучше сделать это уже после Пасхи.

3. Нельзя 18 января ссориться и злословить. Это может принести в жизнь неприятности.

Приметы 18 января

Если в этот день птицы летают низко над землей, то будет ненастье.

Если в этот день сильная метель, то зима еще задержится.

Если в этот день теплая погода, то весна будет солнечной.

Если в этот день оттепель, то лето будет дождливым.

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