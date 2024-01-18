УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

Ангелина Подвысоцкая
18 января 2024, 15:58
Что можно делать 19 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от несчастья.
приметы, погода
Что нельзя делать 19 января / фото: pexels

19 января церковь почитает память преподобного Макария Великого. Его родители долго не могли иметь детей и молили Бога, чтобы тот подарил им малыша. Во взрослом возрасте Макарий женился, но быстро овдовел, все время проводил с пожилыми родителями. Позже он стал монахом и отшельником.

После смерти родителей он продал все свое имущество и нашел наставника, который помог ему построить келью. Позже он получил сан иеромонаха, когда ему было 40 лет. Господь наделил его даром исцеления и воскрешения мертвых. Он даже смог изгнать бесов из дочери царя язычника. После этого все жители острова стали христианами. Преподобный Макарий Великий умер в 391 году и его мощи хранятся в монастыре Святого Макария в пустыне Вади-Натрун.

Что можно делать 19 января

  • В этот день можно смело начинать любые дела. Особенно удачными будут дела, направленные на улучшение жизни других людей.
  • В этот день можно ходить в гости друг к другу. Главное надеть одежду светлого цвета, чтобы все было хорошо.

Что нельзя делать 19 января

1. Нельзя 19 января стричь волосы. Это может принести несчастье. Новая стрижка может даже "укоротить" длительность жизни.

видео дня

2. Нельзя 19 января злословить. Это может притянуть в вашу жизнь болезни.

3. Нельзя 19 января носить черную одежду. Иначе в вашу жизнь может ворваться беда.

Приметы 19 января

  • Если в этот день солнечная погода, то весна придет рано.
  • Если на небе много звезд, то скоро потепления ждать не стоит.
  • Если на улице метель, то весна придет поздно.
  • Если в этот день оттепель, то скоро придет настоящее тепло.
  • Если погода безоблачная, то весна будет теплой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

17:46 Украина
Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

17:03 Украина
Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию

16:55 Мнения
Все главные новости

Последние новости

18:00

Француженки хранят рис и муку в морозилке первые три дня после покупки: в чем причина

17:46

Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

17:45

Ситуация остается напряженной: Сырский побывал в воинских частях под Купянском

17:42

"Шахеды" далеко не летели: РФ применяет нетипичную тактику на юге

17:12

Будут ли еще сильные морозы в Украине: синоптик поделилась прогнозом

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
17:03

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

16:55

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россиюмнение

16:51

Помощь ЕС Украине под угрозой: у Орбана отметились циничным заявлением

16:49

Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

Реклама
16:46

К 95-летию со дня рождения классика современной кыргызской литературы - Чингиза Айтматова випущено издание "Чингіз Айтматов вибрані твори" разных жанров на украинском пресс-релиз

16:40

Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

16:32

Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

16:05

Только 2% людей смогут найти мяч среди панд: простой тест на проверку IQ

15:58

Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

15:53

Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

15:47

Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине - WSJ

15:44

Мощная военная поддержка и визит в Украину: Зеленский поговорил с Макроном, детали

15:42

Украинцы получат повышенную субсидию на дрова до конца зимы: кто в списке

15:35

Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

15:17

Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают

Реклама
15:14

"Мне скрывать нечего": Тищенко официально развелся и назвал причину

15:12

Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА - Данилов

15:10

Держит ядерное оружие и флот: в Литве оценили угрозу провокаций РФ у стран Балтии

14:54

Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

14:52

Топ 5 самых живучих комнатных растений: могут долго быть без воды и не боятся тени

14:52

Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну

14:20

Чрезвычайно тяжелые боевые условия: Гуменюк сообщила про оборону Крынок

14:13

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го: в Альянсе назвали причину

14:00

Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницейВидео

13:51

Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

13:36

Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая новости компании

13:30

Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

13:30

Как погладить кожаную куртку: 3 самых простых способа с идеальным результатом

13:22

Звезду сериала "Каменская" задержали с наркотиками в трусах

13:06

"Ситуация обостряется": россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте

13:05

ДРГ России пытаются прорвать границу на севере: в ВСУ оценили угрозу для Киева

13:04

Сделайте с ножом одну вещь и вы всегда будете нарезать хлеб без крошек

12:27

Королева строго отказала Байдену в бытовой просьбе: стали известны детали инцидента

12:25

Евровидение-2024: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

12:19

Во Франции разнесли Путина и помогут Украине: в месяц будут давать до 50 авиабомб

Реклама
12:18

В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан: кого коснется

12:16

Что такое ипотека и чем она отличается от кредита: простое объяснение

11:50

Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

11:23

Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 мигВидео

11:21

Что будет если съесть хлеб с плесенью: не допускайте ошибок

11:20

Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"Видео

11:14

Как делают искусственный снег: мало кто об этом догадывается

11:03

Сколько Украина спокойно проживет без помощи Запада: в Раде сделали прогноз

11:00

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

10:41

Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять