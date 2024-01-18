Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

Что можно делать 19 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от несчастья.

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Что нельзя делать 19 января / фото: pexels

19 января церковь почитает память преподобного Макария Великого. Его родители долго не могли иметь детей и молили Бога, чтобы тот подарил им малыша. Во взрослом возрасте Макарий женился, но быстро овдовел, все время проводил с пожилыми родителями. Позже он стал монахом и отшельником.

После смерти родителей он продал все свое имущество и нашел наставника, который помог ему построить келью. Позже он получил сан иеромонаха, когда ему было 40 лет. Господь наделил его даром исцеления и воскрешения мертвых. Он даже смог изгнать бесов из дочери царя язычника. После этого все жители острова стали христианами. Преподобный Макарий Великий умер в 391 году и его мощи хранятся в монастыре Святого Макария в пустыне Вади-Натрун.

Что можно делать 19 января

В этот день можно смело начинать любые дела. Особенно удачными будут дела, направленные на улучшение жизни других людей.

В этот день можно ходить в гости друг к другу. Главное надеть одежду светлого цвета, чтобы все было хорошо.

Что нельзя делать 19 января

1. Нельзя 19 января стричь волосы. Это может принести несчастье. Новая стрижка может даже "укоротить" длительность жизни.

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2. Нельзя 19 января злословить. Это может притянуть в вашу жизнь болезни.

3. Нельзя 19 января носить черную одежду. Иначе в вашу жизнь может ворваться беда.

Приметы 19 января

Если в этот день солнечная погода, то весна придет рано.

Если на небе много звезд, то скоро потепления ждать не стоит.

Если на улице метель, то весна придет поздно.

Если в этот день оттепель, то скоро придет настоящее тепло.

Если погода безоблачная, то весна будет теплой.

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