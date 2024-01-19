Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

Что можно делать 20 января. Важные приметы и запреты, которые защитят от бед.

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Что нельзя делать 20 января / фото: pixabay

20 января церковь почитает память святого Евфимия Великого. Он родился в благочестивой и знатной семье. С детства он проявлял любовь к Богу. Его отец умер, когда ему было 3 года. Тогда мама отдала сына на воспитание в монастырь. Во взрослом возрасте ему захотелось одинокой жизни и он ушел служить в пустыню.

В пещере он основал свою обитель. Там он проводил много времени в молитве и посте. Он был известен своими пророческими дарами, чудесами исцеления и защитой правоверной веры от ересей.

Что можно делать 20 января

В этот день можно начинать любые дела. Успешными будут даже важные дела.

В этот день нужно загадать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 20 января

1. Нельзя 20 января выходить из дома после заката. Из-за этого на вас может повлиять нечистая сила.

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2. Нельзя 20 января брать и давать деньги взаймы. Иначе финансовые трудности затянутся надолго.

3. Нельзя 20 января поднимать вещи, которые выпали из рук или монеты из кошелька. Это может принести беду.

Приметы 20 января

Если в этот день мороз, то холод задержится еще минимум на неделю.

Если в этот день солнечно, то весна придет поздно.

Если в этот день на деревьях иней, то осень будет морозной.

Если в этот день началась метель, то весна будет ранней и холодной.

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