Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

20 января церковь почитает память святого Евфимия Великого. Он родился в благочестивой и знатной семье. С детства он проявлял любовь к Богу. Его отец умер, когда ему было 3 года. Тогда мама отдала сына на воспитание в монастырь. Во взрослом возрасте ему захотелось одинокой жизни и он ушел служить в пустыню.
В пещере он основал свою обитель. Там он проводил много времени в молитве и посте. Он был известен своими пророческими дарами, чудесами исцеления и защитой правоверной веры от ересей.
Что можно делать 20 января
- В этот день можно начинать любые дела. Успешными будут даже важные дела.
- В этот день нужно загадать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать 20 января
1. Нельзя 20 января выходить из дома после заката. Из-за этого на вас может повлиять нечистая сила.
2. Нельзя 20 января брать и давать деньги взаймы. Иначе финансовые трудности затянутся надолго.
3. Нельзя 20 января поднимать вещи, которые выпали из рук или монеты из кошелька. Это может принести беду.
Приметы 20 января
- Если в этот день мороз, то холод задержится еще минимум на неделю.
- Если в этот день солнечно, то весна придет поздно.
- Если в этот день на деревьях иней, то осень будет морозной.
- Если в этот день началась метель, то весна будет ранней и холодной.
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