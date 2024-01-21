Что нельзя выбрасывать 22 января, чтобы не потерять счастье - приметы

Что можно делать 22 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей и бед.

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Что нельзя делать 22 января / фото: pexels

22 января церковь почитает память апостола Тимофея, который входит в список апостолов от 70-ти. Святой был одним из ближайших учеников святого апостола Павла, который научил его христианской вере. Позже он стал епископом в Ефесе. Тимофея считают одним из самых преданных и верных последователей Иисуса Христа.

Он с детства знал Священное Писание. Он сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях и помогал укреплять церкви. Святой Тимофей был преданным и верным служителем Божьим, который подвергся преследованиям и опасностям за свою веру. В какой-то момент его схватили язычники и забросали камнями до смерти.

Что можно делать 22 января

В этот день стоит готовиться к весенним работам. Крестьяне начинали перечислять оставшиеся запасы.

С этого дня стоит начать экономить запасы, если их недостаточно.

Что нельзя делать 22 января

1. Нельзя 22 января выносить мусор из дома. Особенно делать это нельзя поздно вечером. Иначе можно вынести из дома все свое счастье.

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2. Нельзя 22 января лениться, особенно если это касается домашней работы. Предки верили, что это может навлечь на вас беду.

3. Нельзя 22 января стричь волосы и ногти. Если нарушить запрет, то в жизнь ворвутся неудачи.

4. Нельзя 22 января ругаться и злословить. Предки верили, что из-за этого можно поссориться с самыми близкими.

Приметы 22 января

Если в этот день слышно, как гудят пчелы на пасеке, то летом будет много меда.

Если в полдень вышло солнце, то весна придет рано.

Если в этот день запотели окна, то скоро придет оттепель.

Если в этот день снегопад, то летом будет большой урожай.

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