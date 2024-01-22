Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

Что нельзя делать 23 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезных проблем и бед.

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Что нельзя делать 23 января / фото: pexels

23 января церковь почитает память святого Климента и его ученика Агафангела. Климент был епископом Анкирским и наставником многих христиан. Он спасал детей язычников от голода, учил их праведной жизни.

Когда царь Диоклетиан узнал об этом, то приказал начать гонения за ними. Климента и его ближайшего ученика Агафангела схватили и вынуждали отречься от веры, но те отказались от этого. Святых долго мучили, после чего отрубили им головы.

Что можно делать 23 января

В этот день стоит впустить в свой дом путешественника и накормить его вкусной едой. Предки верили, что это поможет получить поддержку святых.

В этот день стоит помолиться. Это обязательно притянет в ваш дом счастье и благополучие.

Что нельзя делать 23 января

1. Нельзя 23 января проводить время в одиночестве. Иначе весь год придется провести так.

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2. Нельзя 23 января лениться. Это может привести к финансовым неурядицам и даже бедности.

3. Нельзя 23 января поднимать деньги, найденные на улице. Они принесут только беды.

4. Нельзя 23 января танцевать и веселиться. Предки верили, что если нарушить запрет, то скоро придется плакать.

Приметы 23 января

Если в этот день сильная метель, то летом будет большой урожай.

Если этот день солнечный, то весна будет ранней.

Если в этот день птицы громко поют, то скоро будут морозы.

Если в этот день сильные морозы, то август будет жарким.

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