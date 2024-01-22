Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

23 января церковь почитает память святого Климента и его ученика Агафангела. Климент был епископом Анкирским и наставником многих христиан. Он спасал детей язычников от голода, учил их праведной жизни.
Когда царь Диоклетиан узнал об этом, то приказал начать гонения за ними. Климента и его ближайшего ученика Агафангела схватили и вынуждали отречься от веры, но те отказались от этого. Святых долго мучили, после чего отрубили им головы.
Что можно делать 23 января
- В этот день стоит впустить в свой дом путешественника и накормить его вкусной едой. Предки верили, что это поможет получить поддержку святых.
- В этот день стоит помолиться. Это обязательно притянет в ваш дом счастье и благополучие.
Что нельзя делать 23 января
1. Нельзя 23 января проводить время в одиночестве. Иначе весь год придется провести так.
2. Нельзя 23 января лениться. Это может привести к финансовым неурядицам и даже бедности.
3. Нельзя 23 января поднимать деньги, найденные на улице. Они принесут только беды.
4. Нельзя 23 января танцевать и веселиться. Предки верили, что если нарушить запрет, то скоро придется плакать.
Приметы 23 января
- Если в этот день сильная метель, то летом будет большой урожай.
- Если этот день солнечный, то весна будет ранней.
- Если в этот день птицы громко поют, то скоро будут морозы.
- Если в этот день сильные морозы, то август будет жарким.
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