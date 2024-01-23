Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

Что нельзя делать 24 января. Важные запреты и приметы, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 24 января / фото: pexels

24 января церковь почитает память преподобной Ксении Римлянки. Она была дочерью римского сенатора, а в юном возрасте решила остаться девственницей и посвятить себя Богу. Девушка ушла из дома с двумя служанками и уплыла в Александрию. Там она познакомилась с настоятелем святой обители апостола Андрея.

Девушка купила участок и построила церковь, где стала диаконесой. Она помогала бедным и больным. Также Ксения основала женский монастырь в Миласе, где жила до конца своей жизни. Она славилась своим воздержанием, молитвой, смирением и чудотворением. Даже умерла в молитве, и над монастырем появился золотой венок с крестом.

Что можно делать 24 января

В этот день смотрели на то, кто первый сядет ужинать за стол. Предки верили, что кто первый сядет, тот первый и умрет.

В этот день нужно делать хорошие дела. Чем больше вы сделаете хорошего, тем более благополучный будет год.

В этот день можно играть свадьбу. Предки верили, что супруги проживут счастливую жизнь.

Что нельзя делать 24 января

1. Нельзя 24 января вязать узлы. Предки верили, что это может притянуть в семью похороны.

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2. Нельзя 24 января, вязать и стричь волосы пожилым людям. Иначе в их жизнь могут ворваться неприятности.

3. Нельзя 24 января готовить квас и пить алкоголь. Это может привлечь проблемы со здоровьем.

Приметы 24 января

Если в этот день на светлом небе облака, то погода будет хорошей.

Если в этот день метель, то весна придет поздно.

Если в этот день безветренная погода, то вторая половина июля будет жаркой.

Если в этот день солнечная погода, то весна будет теплой.

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