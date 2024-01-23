Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

24 января церковь почитает память преподобной Ксении Римлянки. Она была дочерью римского сенатора, а в юном возрасте решила остаться девственницей и посвятить себя Богу. Девушка ушла из дома с двумя служанками и уплыла в Александрию. Там она познакомилась с настоятелем святой обители апостола Андрея.
Девушка купила участок и построила церковь, где стала диаконесой. Она помогала бедным и больным. Также Ксения основала женский монастырь в Миласе, где жила до конца своей жизни. Она славилась своим воздержанием, молитвой, смирением и чудотворением. Даже умерла в молитве, и над монастырем появился золотой венок с крестом.
Что можно делать 24 января
- В этот день смотрели на то, кто первый сядет ужинать за стол. Предки верили, что кто первый сядет, тот первый и умрет.
- В этот день нужно делать хорошие дела. Чем больше вы сделаете хорошего, тем более благополучный будет год.
- В этот день можно играть свадьбу. Предки верили, что супруги проживут счастливую жизнь.
Что нельзя делать 24 января
1. Нельзя 24 января вязать узлы. Предки верили, что это может притянуть в семью похороны.
2. Нельзя 24 января, вязать и стричь волосы пожилым людям. Иначе в их жизнь могут ворваться неприятности.
3. Нельзя 24 января готовить квас и пить алкоголь. Это может привлечь проблемы со здоровьем.
Приметы 24 января
- Если в этот день на светлом небе облака, то погода будет хорошей.
- Если в этот день метель, то весна придет поздно.
- Если в этот день безветренная погода, то вторая половина июля будет жаркой.
- Если в этот день солнечная погода, то весна будет теплой.
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