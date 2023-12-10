Накроет черная полоса и болезни: что нельзя делать 11 декабря

11 декабря церковь почитает память преподобного Никона Сухого. Он родился в Киеве в богатой семье. Позже он решил покинуть светскую жизнь и стал монахом в Киево-Печерской лавре. Однако в 1096 году Никон попал в плен к половецкому князю Боняку. В неволе он провел три года. Половцы сковывали ему ноги и руки, ставили на огонь, не давали воду и еду, оставляли на морозе. В этот период он сильно похудел, из-за чего его и назвали Сухим.
Никон постоянно молился. В какой-то момент он произнес: "Христос освободит меня. Мне явился брат Евстратий и сообщил, что на третий день я буду в монастыре благодаря молитвам преподобных Антония и Феодосия Печерских". Охранник подумал, что Никон решил убежать. Тогда ему подрезали жилы на ногах и усилили охрану. Через три года мучений Никона выкупили.
Что можно делать 11 декабря
- В этот день нужно помолиться. Просить стоит о защите от нечистой силы и непогоды.
- В этот день нужно зажечь лампадку. Предки верили, что после этого погода улучшится.
- В этот день стоит заниматься своими делами. Предки считали этот день благоприятным для этого.
Что нельзя делать 11 декабря
1. Нельзя 11 декабря оставлять веник у входной двери. Предки верили, что это привлечет нечистую силу, которая принесет беду.
2. Нельзя 11 декабря рубить елку. Это дерево станет причиной болезни и неудачи.
3. Нельзя 11 декабря пить алкоголь. Тогда душу наполнит нечистая сила.
4. Нельзя 11 декабря мыть голову и расчесывать волосы. Если нарушить запрет, то вы будете рисковать утратить здоровье и счастье.
Приметы 11 декабря
- Если в этот день вокруг солнца светлые круги, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если днем тепло, а ночью заморозки, то в апреле будет ясная погода.
- Если в этот день на земле лежит снег, то лето будет холодным.
- Если на небе ночью видно звезды, то утром будут заморозки.
- Если на небе синие облака, то скоро будет теплый дождь.
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