Накроет черная полоса и болезни: что нельзя делать 11 декабря

Что можно делать 11 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезных проблем в жизни.

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Что нельзя делать 11 декабря / фото: pexels

11 декабря церковь почитает память преподобного Никона Сухого. Он родился в Киеве в богатой семье. Позже он решил покинуть светскую жизнь и стал монахом в Киево-Печерской лавре. Однако в 1096 году Никон попал в плен к половецкому князю Боняку. В неволе он провел три года. Половцы сковывали ему ноги и руки, ставили на огонь, не давали воду и еду, оставляли на морозе. В этот период он сильно похудел, из-за чего его и назвали Сухим.

Никон постоянно молился. В какой-то момент он произнес: "Христос освободит меня. Мне явился брат Евстратий и сообщил, что на третий день я буду в монастыре благодаря молитвам преподобных Антония и Феодосия Печерских". Охранник подумал, что Никон решил убежать. Тогда ему подрезали жилы на ногах и усилили охрану. Через три года мучений Никона выкупили.

Что можно делать 11 декабря

В этот день нужно помолиться. Просить стоит о защите от нечистой силы и непогоды.

В этот день нужно зажечь лампадку. Предки верили, что после этого погода улучшится.

В этот день стоит заниматься своими делами. Предки считали этот день благоприятным для этого.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Нельзя 11 декабря оставлять веник у входной двери. Предки верили, что это привлечет нечистую силу, которая принесет беду.

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2. Нельзя 11 декабря рубить елку. Это дерево станет причиной болезни и неудачи.

3. Нельзя 11 декабря пить алкоголь. Тогда душу наполнит нечистая сила.

4. Нельзя 11 декабря мыть голову и расчесывать волосы. Если нарушить запрет, то вы будете рисковать утратить здоровье и счастье.

Приметы 11 декабря

Если в этот день вокруг солнца светлые круги, то в следующем году будет богатый урожай.

Если днем тепло, а ночью заморозки, то в апреле будет ясная погода.

Если в этот день на земле лежит снег, то лето будет холодным.

Если на небе ночью видно звезды, то утром будут заморозки.

Если на небе синие облака, то скоро будет теплый дождь.

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