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Накроет нищета и неудача: что категорически нельзя надевать 12 декабря

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2023, 05:15
Что можно делать 12 декабря. Старые приметы и запреты, которые принесут в дом удачу и здоровье.
приметы
Что нельзя делать 12 декабря / фото: pexels

12 декабря церковь почитает память святого Спиридона Тримифунтского. Он родился в семье землевладельцев и скотоводов. С детства его приучили к труду. Спиридон пас овец и коз. Его даже изобразили на иконах в пастушьей шапочке.

Спиридон был очень добрым мальчиком, за что получил дар чудотворения. Он лечил больных и изгонял бесов. Его назначили епископом города Тримифунт. Считается, что Спиридон мог излечить не только тяжелобольных людей, но даже оживить мертвых. Он молитвами предотвратил последствия страшной засухи на Кипре, вызвал дождь и не дал погибнуть людям от голода благодаря тому, что исцелил животных. Однажды ему удалось воскресить младенца, а потом вернул к жизни мать, которая чуть не умерла от увиденного.

Спиридон заранее знал о своей смерти и накануне много молился, призывая любить Христа и своих близких. Его похоронили в храме Святых апостолов.

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Что можно делать 12 декабря

  • В этот день нужно пойти в церковь и поставить свечу. В молитвах просить нужно о здоровье детей, родителей и крепком браке. Святой также может помочь несправедливо осужденным и бедным.
  • В этот день нужно открыть все окна. Предки верили, что воздух и солнце смогут прогнать из дома зло и беды.

Что нельзя делать 12 декабря

1. Нельзя 12 декабря носить старые вещи. Предки верили, что если нарушить запрет, то в жизнь ворвутся нищета и неудачи.

2. Нельзя 12 декабря идти в лес. Считается, что в этот день можно встретиться с нечистой силой.

3. Нельзя 12 декабря отказывать в милостыне нуждающимся. Если нарушить запрет, то сами можете оказаться в трудном финансовом положении.

Приметы 12 декабря

  • Если утром небо красное, то весь декабрь погода будет ясной.
  • Если в этот день метель, то непогода будет целую неделю.
  • Если на небе звезды светят ярко, то будет похолодание.
  • Если на небе тусклые звезды, то скоро будет оттепель.

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