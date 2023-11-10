Не будет денег и исчезнет счастье: что нельзя делать 11 ноября

11 ноября церковь почитает память Феодора Студита. Он был сыном чиновника и получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря и Феодор принял постриг под его влиянием. Постриг приняла и его молодая жена Анна. Позже Феодор стал игуменом, обличал пороки правителей и защищал святыни.
Он выступил против незаконного развода и нового брака императора Константина VI. За это его долго мучили и сослали в Солунь. После смерти императора Феодор вернулся и переселился с учениками в Студийский монастырь, который стал центром монашеской жизни и культа.
Что можно делать 11 ноября
- В этот день нужно сварить борщ. Предки верили, что если съесть его горячим, то зиму удастся пережить в тепле.
- В этот день нужно выбросить посуду, на которой появились трещины. Это доставит счастье в ближайшем будущем.
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить защиты от пожаров, а также помощи при болезнях желудка и органов дыхания.
Что нельзя делать 11 ноября
1. Нельзя 11 ноября лениться. Это может привести к финансовым проблемам.
2. Нельзя 11 ноября оставлять грязную посуду, уходя из дома. Этим можно навлечь на себя проблемы.
3. Нельзя 11 ноября занимать деньги. Предки верили, что из-за этого будут финансовые потери.
4. Нельзя 11 ноября думать о плохом. Иначе в жизни надолго могут остаться проблемы.
Приметы 11 ноября
- Если гуси вышли на лед, то Рождество будет теплым.
- Если на небе много звезд, то в следующем году будет много грибов.
- Если в этот день солнечно и тепло, то скоро придет похолодание.
- Если на улице дождь или снег, то декабрь будет теплым.
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