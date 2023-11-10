Не будет денег и исчезнет счастье: что нельзя делать 11 ноября

Что можно делать 11 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от болезней и бед.

https://glavred.info/primety/ne-budet-deneg-i-ischeznet-schaste-chto-nelzya-delat-11-noyabrya-10515718.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 11 ноября / фото: pexels

11 ноября церковь почитает память Феодора Студита. Он был сыном чиновника и получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря и Феодор принял постриг под его влиянием. Постриг приняла и его молодая жена Анна. Позже Феодор стал игуменом, обличал пороки правителей и защищал святыни.

Он выступил против незаконного развода и нового брака императора Константина VI. За это его долго мучили и сослали в Солунь. После смерти императора Феодор вернулся и переселился с учениками в Студийский монастырь, который стал центром монашеской жизни и культа.

Что можно делать 11 ноября

В этот день нужно сварить борщ. Предки верили, что если съесть его горячим, то зиму удастся пережить в тепле.

В этот день нужно выбросить посуду, на которой появились трещины. Это доставит счастье в ближайшем будущем.

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить защиты от пожаров, а также помощи при болезнях желудка и органов дыхания.

Что нельзя делать 11 ноября

1. Нельзя 11 ноября лениться. Это может привести к финансовым проблемам.

видео дня

2. Нельзя 11 ноября оставлять грязную посуду, уходя из дома. Этим можно навлечь на себя проблемы.

3. Нельзя 11 ноября занимать деньги. Предки верили, что из-за этого будут финансовые потери.

4. Нельзя 11 ноября думать о плохом. Иначе в жизни надолго могут остаться проблемы.

Приметы 11 ноября

Если гуси вышли на лед, то Рождество будет теплым.

Если на небе много звезд, то в следующем году будет много грибов.

Если в этот день солнечно и тепло, то скоро придет похолодание.

Если на улице дождь или снег, то декабрь будет теплым.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.