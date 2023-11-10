УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Не будет денег и исчезнет счастье: что нельзя делать 11 ноября

Ангелина Подвысоцкая
10 ноября 2023, 16:25
Что можно делать 11 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от болезней и бед.
приметы, погода
Что нельзя делать 11 ноября / фото: pexels

11 ноября церковь почитает память Феодора Студита. Он был сыном чиновника и получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря и Феодор принял постриг под его влиянием. Постриг приняла и его молодая жена Анна. Позже Феодор стал игуменом, обличал пороки правителей и защищал святыни.

Он выступил против незаконного развода и нового брака императора Константина VI. За это его долго мучили и сослали в Солунь. После смерти императора Феодор вернулся и переселился с учениками в Студийский монастырь, который стал центром монашеской жизни и культа.

Что можно делать 11 ноября

  • В этот день нужно сварить борщ. Предки верили, что если съесть его горячим, то зиму удастся пережить в тепле.
  • В этот день нужно выбросить посуду, на которой появились трещины. Это доставит счастье в ближайшем будущем.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить защиты от пожаров, а также помощи при болезнях желудка и органов дыхания.

Что нельзя делать 11 ноября

1. Нельзя 11 ноября лениться. Это может привести к финансовым проблемам.

видео дня

2. Нельзя 11 ноября оставлять грязную посуду, уходя из дома. Этим можно навлечь на себя проблемы.

3. Нельзя 11 ноября занимать деньги. Предки верили, что из-за этого будут финансовые потери.

4. Нельзя 11 ноября думать о плохом. Иначе в жизни надолго могут остаться проблемы.

Приметы 11 ноября

  • Если гуси вышли на лед, то Рождество будет теплым.
  • Если на небе много звезд, то в следующем году будет много грибов.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то скоро придет похолодание.
  • Если на улице дождь или снег, то декабрь будет теплым.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

17:25 Украина
Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

16:42 Украина
Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем будут говорить

Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем будут говорить

16:10 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:30

РФ потеряла минимум 197 летчиков: в России обнародовали статистику потерь оккупантов

17:27

Не выбрасывайте стсыревшую соль: 5 забытых кулинарных секретов сделают ее как новую

17:25

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

16:51

Расцветут радостью: для 3 знаков зодиака 2024 год станет очень счастливым

16:49

Favbet задонатил 4 млн грн на сбор UNITED24 "Безпечне небо" реклама

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
16:46

ЕС может не успеть передать Украине миллион боеприпасов до марта – Bloomberg

16:42

Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

16:25

Не будет денег и исчезнет счастье: что нельзя делать 11 ноября

16:22

В Брянской области россияне ликвидировали своего полковника ФСБ

Реклама
16:22

Части бюджетников поднимут зарплаты почти на четверть: кому из них повезет

16:15

Головоломка для обладателей орлиного зрения: нужно найти 3 рожицы на картинке

16:10

Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем будут говорить

16:08

Гидрогелевая пленка против защитного стекла: какое покрытие выбрать для смартфона в 2023 году

15:55

Угроза "падения Авдеевки": в разведке Эстонии дали тревожный прогноз

15:55

Налетят мощные грозы и шквалы 22 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходных

15:41

Звезда "Скаженого весілля" рассказала, почему покинула РФ после вторжения в Украину

15:06

Провел 128 единиц техники РФ под Киев: агента ФСБ "закрыли" на 15 летФото

14:57

Улетят ли "в космос" тарифы на коммуналку: в Нацбанке и Кабмине озвучили прогнозы

14:55

"Война в точке невозврата": в ОП сказали, что ждет Украину в 2024 году

14:46

Нездоровый человек: Катя Кузнецова раскрыла истинное лицо БайракВидео

Реклама
14:42

Статус "ребенок войны": как получить соцвыплаты и что нужно знать

14:12

Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине: что известно

14:05

В Украине тайно шили форму для сборной России

13:45

Слухи насчет "замены Залужного": у Зеленского поставили точку в громком скандале

13:40

На западе Украины сбивать дроны труднее: в Воздушных силах сообщили причину

13:10

Мисс Украина Вселенная прокомментировала отношения с россиянкой на конкурсе

13:05

Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках

13:01

Лунный календарь 11 ноября 2023: день, когда нужно прислушаться к советам близких

12:40

В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского

12:26

Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

12:21

Шикарная Пугачева появилась на вечеринке со своими взрослыми детьми

12:18

Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

12:16

Когда ВСУ смогут начать наземную операцию в Крыму: ответ военного

12:02

УПЦ МП наняла лоббиста в США: известно кто оплачивал сумасшедшие счета за его услуги

11:53

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Кролику - откровенность, Кабану - размышления

11:41

Откроется окно возможностей: названы неожиданные сроки вступления Украины в ЕС

11:32

В Украине взвинтят цены на 4 продукта: что значительно подорожает до конца года

11:26

Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о тяжелом недуге актера

11:22

Оптическая иллюзия для настоящих гениев: нужно найти букву "С" за 5 секунд

11:07

Год после освобождения: Дмитрий Комаров покажет, как живет Херсон сегодня

Реклама
11:02

Какой праздник завтра 11 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

10:53

Маша Машкова официально отказалась от отчестваВидео

10:49

"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

10:41

"Переговоры не должны начаться": Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС

10:31

Подбираем тепловой насос с учетом особенностей дома и окружающей местности реклама

10:25

Бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем: что известно

10:10

Суд или не суд: чем закончился сексистский скандал с Иво Бобулом и Эммой Антонюк

09:52

Перерезали важную трассу: в ВСУ рассказали об операции на левом берегу Херсонщины

09:48

Под Брянском расстреляли авто пограничников РФ вместе с подполковником ФСБ

09:47

Ваши завтраки не будут прежними после этого хита с курицей в лаваше за 20 минут

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять