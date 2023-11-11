Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

Что нельзя делать 12 ноября. Старые приметы, которые уберегут от безденежья и проблем.

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Что нельзя делать 12 ноября / фото: pexels

12 ноября церковь почитает память патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте он потерял жену и детей, после чего начал вести аскетичный образ жизни.

Он не был клириком или монахом, но его избрали патриархом за его доброту и благочестие. Иоанн отдал свое имущество беднякам. Он оказывал убежище и помощь нуждающимся, выкупал христиан из плена.

Что можно делать 12 ноября

В этот день можно сотворить добро. Главное делать это от души и тогда все вернется сторицей.

В этот день можно заниматься покупками. Предки верили, что все они будут удачными т долго прослужат.

В этот день нужно помолиться. У Иоанна Милостивого стоит попросить о здоровье и счастье для детей.

Что нельзя делать 12 ноября

1. Нельзя 12 ноября отказывать в помощи. Иначе в жизнь очень скоро могут прийти проблемы.

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2. Нельзя 12 ноября проводить вечер в компании подруг. Это касается незамужних девушек. Считается, что они не скоро выйдут замуж.

3. Нельзя 12 ноября заглядывать в зеркало до рассвета. Предки верили, что нечистая сила может навредить человеку через зеркало.

4. Нельзя 12 ноября покупать туфли незамужним девушкам. Иначе семейная жизнь может не сложиться.

5. Нельзя 12 ноября одалживать деньги. Иначе в жизни могут появиться финансовые трудности.

Приметы 12 ноября

Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.

Если облака плывут против ветра, то будет снегопад.

Если выпал снег, то весна придет поздно.

Если еще не похолодало, то весна придет рано.

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