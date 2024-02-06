Почему 7 февраля нельзя ходить в магазин: строгие приметы и запреты дня

7 февраля церковь почитает память Луки Элландского. Он родился в семье бедных земледельцев-переселенцев, которые сбежали с острова Эгина от нападения арабов. Лука много работал в поле. В юношеском возрасте он решил посвятить свою жизнь Богу. Парень тайно пошел с монахами и поселился в Афоне. Он жил в пустыне, где основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году.
Лука был известен своими пророчествами о будущем Греции, чудесами исцеления больных и изгнаниями бесов. Его нетленные мощи хранятся в монастыре Осиос-Лукас и почитаются святыней.
Что можно делать 7 февраля
- В этот день нужно печь пироги с луком. Ими нужно угостить бедных. Предки верили, что это поможет притянуть успех и удачу.
- В ночь на 7 февраля может присниться сон, который помогает увидеть подлинную сущность вещей.
Что нельзя делать 7 февраля
1. Нельзя 7 февраля носить платья зеленого цвета. Женщины могут стать одинокими.
2. Нельзя 2 февраля заключать браки. Предки верили, что супруги не проживут счастливую семейную жизнь.
3. Нельзя 2 февраля женщинам выходить на улицу даже за покупками. Там их ждали неприятности.
Приметы 7 февраля
- Если в этот день тепло, то лето будет солнечным и жарким.
- Если в этот день гремит гром, то сена будет мало.
- Если в этот день ветрено, то будет большой урожай яровых.
- Если в этот день солнце на закате красного цвета, то лето будет холодным.
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