Почему 7 февраля нельзя ходить в магазин: строгие приметы и запреты дня

Что нельзя делать 7 февраля. Важные запреты и приметы, которые уберегут от серьезных неприятностей.

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Что нельзя делать 7 февраля / фото: pixabay

7 февраля церковь почитает память Луки Элландского. Он родился в семье бедных земледельцев-переселенцев, которые сбежали с острова Эгина от нападения арабов. Лука много работал в поле. В юношеском возрасте он решил посвятить свою жизнь Богу. Парень тайно пошел с монахами и поселился в Афоне. Он жил в пустыне, где основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году.

Лука был известен своими пророчествами о будущем Греции, чудесами исцеления больных и изгнаниями бесов. Его нетленные мощи хранятся в монастыре Осиос-Лукас и почитаются святыней.

Что можно делать 7 февраля

В этот день нужно печь пироги с луком. Ими нужно угостить бедных. Предки верили, что это поможет притянуть успех и удачу.

В ночь на 7 февраля может присниться сон, который помогает увидеть подлинную сущность вещей.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Нельзя 7 февраля носить платья зеленого цвета. Женщины могут стать одинокими.

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2. Нельзя 2 февраля заключать браки. Предки верили, что супруги не проживут счастливую семейную жизнь.

3. Нельзя 2 февраля женщинам выходить на улицу даже за покупками. Там их ждали неприятности.

Приметы 7 февраля

Если в этот день тепло, то лето будет солнечным и жарким.

Если в этот день гремит гром, то сена будет мало.

Если в этот день ветрено, то будет большой урожай яровых.

Если в этот день солнце на закате красного цвета, то лето будет холодным.

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