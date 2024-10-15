Придет большая беда: что нельзя брать в руки 16 октября - приметы

16 октября церковь почитает память святого мученика Лонгина. Как сообщает Главред, он был сотником, который служил в Палестине. Он лично присутствовал во время распятия Иисуса Христа. Лонгин стоял у креста и наблюдал за всеми его страданиями, после чего признал, что Иисус был Сыном Божьим.
Лонгин решил принять христианство и даже начал проповедовать христианство. Однако после этого его начали преследовать и арестовали. Лонгина подвергли жестким пыткам, но н стойко перенес страдания. В конечном итоге его убили.
Что можно делать 16 октября
- В этот день вечером нужно пригласить домой гостей и приготовить праздничный ужин. Перед этим нужно помолиться.
- В этот день нужно обязательно вынести мусор из дома. Это поможет избавиться от нечистой силы.
- В этот день нужно совершить обряд для защиты от врагов и нечисти. Вокруг дома нужно развесить колючие растения.
Что нельзя делать 16 октября
1. Нельзя 16 октября планировать важные встречи. Считается, что они не принесут желаемого результата.
2. Нельзя 16 октября брать в руки чужие вещи. Это может принести в дом беду.
3. Нельзя 16 октября проводить все время дома. Лучше больше времени провести на улице.
Приметы 16 октября
- Если в этот день яркое звездное небо, то погода будет теплой.
- Если в этот день вокруг луны появился круг, то на следующий день будет сильный ветер.
- Если в этот день дождь и облака, то будет похолодание.
- Если в этот день птицы ведут себя беспокойно и кричат, то скоро придет потепление.
Что стоит учитывать читателю
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