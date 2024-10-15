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Придет большая беда: что нельзя брать в руки 16 октября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2024, 16:13
93
Что нельзя делать 16 октября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 16 октября / фото: pomisna.info

16 октября церковь почитает память святого мученика Лонгина. Как сообщает Главред, он был сотником, который служил в Палестине. Он лично присутствовал во время распятия Иисуса Христа. Лонгин стоял у креста и наблюдал за всеми его страданиями, после чего признал, что Иисус был Сыном Божьим.

Лонгин решил принять христианство и даже начал проповедовать христианство. Однако после этого его начали преследовать и арестовали. Лонгина подвергли жестким пыткам, но н стойко перенес страдания. В конечном итоге его убили.

Что можно делать 16 октября

  • В этот день вечером нужно пригласить домой гостей и приготовить праздничный ужин. Перед этим нужно помолиться.
  • В этот день нужно обязательно вынести мусор из дома. Это поможет избавиться от нечистой силы.
  • В этот день нужно совершить обряд для защиты от врагов и нечисти. Вокруг дома нужно развесить колючие растения.

Что нельзя делать 16 октября

1. Нельзя 16 октября планировать важные встречи. Считается, что они не принесут желаемого результата.

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2. Нельзя 16 октября брать в руки чужие вещи. Это может принести в дом беду.

3. Нельзя 16 октября проводить все время дома. Лучше больше времени провести на улице.

Приметы 16 октября

  • Если в этот день яркое звездное небо, то погода будет теплой.
  • Если в этот день вокруг луны появился круг, то на следующий день будет сильный ветер.
  • Если в этот день дождь и облака, то будет похолодание.
  • Если в этот день птицы ведут себя беспокойно и кричат, то скоро придет потепление.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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