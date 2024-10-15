Придет большая беда: что нельзя брать в руки 16 октября - приметы

Что нельзя делать 16 октября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 16 октября / фото: pomisna.info

16 октября церковь почитает память святого мученика Лонгина. Как сообщает Главред, он был сотником, который служил в Палестине. Он лично присутствовал во время распятия Иисуса Христа. Лонгин стоял у креста и наблюдал за всеми его страданиями, после чего признал, что Иисус был Сыном Божьим.

Лонгин решил принять христианство и даже начал проповедовать христианство. Однако после этого его начали преследовать и арестовали. Лонгина подвергли жестким пыткам, но н стойко перенес страдания. В конечном итоге его убили.

Что можно делать 16 октября

В этот день вечером нужно пригласить домой гостей и приготовить праздничный ужин. Перед этим нужно помолиться.

В этот день нужно обязательно вынести мусор из дома. Это поможет избавиться от нечистой силы.

В этот день нужно совершить обряд для защиты от врагов и нечисти. Вокруг дома нужно развесить колючие растения.

Что нельзя делать 16 октября

1. Нельзя 16 октября планировать важные встречи. Считается, что они не принесут желаемого результата.

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2. Нельзя 16 октября брать в руки чужие вещи. Это может принести в дом беду.

3. Нельзя 16 октября проводить все время дома. Лучше больше времени провести на улице.

Приметы 16 октября

Если в этот день яркое звездное небо, то погода будет теплой.

Если в этот день вокруг луны появился круг, то на следующий день будет сильный ветер.

Если в этот день дождь и облака, то будет похолодание.

Если в этот день птицы ведут себя беспокойно и кричат, то скоро придет потепление.

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