Очень плохой знак: куда нельзя смотреть 17 октября - приметы

Что можно делать 17 октября. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и изобилие.

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Что нельзя делать 17 октября / фото: pomisna.info

17 октября церковь почитает память святого пророка Осии. Как сообщает Главред, он происходил из северного царства Израиль в те времена, когда правил царь Иеровоам II. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию.

Осия проповедовал и выступал против идолопоклонства. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере. Он также предусматривал падение Израиля, его захват ассирийцами и последствия отступничества народа. Также он говорил о будущем спасении и восстановлении Израиля.

Что можно делать 17 октября

В этот день нужно совершить три добрых поступка. Считается, что это поможет приумножить деньги, а дела пойдут вверх.

Этот день нужно провести в кругу семьи. Это благоприятный день для подобного.

В этот день нужно приготовить блюдо из курицы. Предки верили, что это принесет изобилие и счастье.

Что нельзя делать 17 октября

1. Нельзя 17 октября долго смотреть в небо, особенно вечером и ночью. Считается, что увидеть падающую звезду - плохой знак, говорящий о приближении несчастья.

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2. Нельзя 17 октября брать деньги взаймы. Иначе у вас будут финансовые трудности.

3. Нельзя 17 октября выливать на улицу воду после купания ребенка. Предки верили, что тогда ребенок будет плохо спать.

4. Нельзя 17 октября смотреть в глаза нищим. Иначе это навлечет бедность.

Приметы 17 октября

Если в этот день кошка крепко спит, то будет тепло.

Если в этот день луна яркая, то погода будет солнечная и теплая.

Если в этот день еще не все деревья сбросили всю листву, то зима будет затяжной.

Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.

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