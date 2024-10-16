Очень плохой знак: куда нельзя смотреть 17 октября - приметы

17 октября церковь почитает память святого пророка Осии. Как сообщает Главред, он происходил из северного царства Израиль в те времена, когда правил царь Иеровоам II. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию.
Осия проповедовал и выступал против идолопоклонства. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере. Он также предусматривал падение Израиля, его захват ассирийцами и последствия отступничества народа. Также он говорил о будущем спасении и восстановлении Израиля.
Что можно делать 17 октября
- В этот день нужно совершить три добрых поступка. Считается, что это поможет приумножить деньги, а дела пойдут вверх.
- Этот день нужно провести в кругу семьи. Это благоприятный день для подобного.
- В этот день нужно приготовить блюдо из курицы. Предки верили, что это принесет изобилие и счастье.
Что нельзя делать 17 октября
1. Нельзя 17 октября долго смотреть в небо, особенно вечером и ночью. Считается, что увидеть падающую звезду - плохой знак, говорящий о приближении несчастья.
2. Нельзя 17 октября брать деньги взаймы. Иначе у вас будут финансовые трудности.
3. Нельзя 17 октября выливать на улицу воду после купания ребенка. Предки верили, что тогда ребенок будет плохо спать.
4. Нельзя 17 октября смотреть в глаза нищим. Иначе это навлечет бедность.
Приметы 17 октября
- Если в этот день кошка крепко спит, то будет тепло.
- Если в этот день луна яркая, то погода будет солнечная и теплая.
- Если в этот день еще не все деревья сбросили всю листву, то зима будет затяжной.
- Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.
Что стоит учитывать читателю
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