Дмитриевская поминальная суббота: что категорически нельзя делать 19 октября

Что можно делать 19 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.

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Что нельзя делать 19 октября / фото: pomisna.info

19 октября церковь почитает память святого пророка Иоила. Также в этот день отмечают Дмитриевскую поминальную субботу. Как сообщает Главред, Иоил жил в Иудейском царстве во времена, когда в Израиле были религиозные кризисы. Пророк призывал людей вернуться к Богу, обещал, что их земля исцелится и благословит всех верных.

Что можно делать 19 октября

В этот день нужно сходить на кладбище и чествовать покойных родственников. Также стоит вспомнить всех погибших, защищавших родную землю.

В этот день нудно приготовить блюда из куриного мяса. За стол нужно позвать всех близких.

Что нельзя делать 19 октября

1. Нельзя 19 октября сушить одежду на улице. Предки верили, что это притянет болезни.

2. Нельзя 19 октября конфликтовать и ссориться, иначе скандал затянется надолго.

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3. Нельзя 19 октября отказывать другим в помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в затруднительном положении.

Приметы 19 октября

Если в этот день нет ветра, то будет похолодание.

Если в этот день выпал снег, то через 40 дней его будет очень много.

Если в этот день солнечная и теплая погода, то весна будет ранней.

Если в этот день снежная погода, то весна будет поздней.

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