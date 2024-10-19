Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Что можно делать 20 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от негатива.

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Что нельзя делать 20 октября / фото: pomisna.info

20 октября церковь почитает память святого великомученика Артемия. Также в народе отмечают день Собора святых целителей. Как сообщает Главред, он жил в Александрии и был офицером в римской армии. Артемий стал христианином и открыто исповедовал свою веру. Это привлекло внимание властей, в результате чего Артемия арестовали и подвергли жестким пыткам. Он не отрекся от веры, после чего был казнен. Святой Артемий считается покровителем воинов и людей, которые переживают испытание.

Что можно делать 20 октября

В этот день нужно помолиться за здоровье военнослужащих.

В этот день можно солить капусту и делать другие заготовки на зиму.

Что нельзя делать 20 октября

1. Нельзя 20 октября оставлять дверь открытой. Считается, что тогда в дом может поникнуть нечисть.

2. Нельзя 20 октября венчаться. Этот день неблагоприятный для создания новой семьи.

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3. Нельзя 20 октября слишком веселиться. Предки верили, что это притянет проблемы.

Приметы 20 октября

Если в этот день с дуба упало много желудей, то в следующем году будет большой урожай хлеба.

Если в этот день слышно гром, то зима будет бесснежной.

Если в этот день хорошая погода, то тепло продержится до 10 ноября.

Если в этот день куры рано садятся на насест, то будет мороз.

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