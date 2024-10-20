Начнется "черная полоса" и притянется зло: куда нельзя ходить 21 октября - приметы

21 октября церковь почитает память святого преподобного Иллариона Великого. Как сообщает Главред, он родился в состоятельной семье и получил хорошее образование. С ранних лет Илларион интересовался духовной жизнью и решил посвятить жизнь монашеству после встречи со святым Антонием Великим. Илларион отказался от светской жизни и поселился в пустыне, где стремился к аскетизму и молитве.
Илларион основал несколько монастырей со строгими правилами жизни. При жизни он совершил много чудес. Он исцелял больных. Илларион умер в старости, оставив после себя большое наследство.
Что можно делать 21 октября
- В этот день можно встретиться с родственниками или друзьями. День считается благоприятным для подобных посиделок.
- В этот день можно свататься, венчаться и рассказывать о своих чувствах. Такой брак будет счастливым.
- В этот день нужно заняться домашними делами.
- В этот день нужно помолиться. У святого Иллариона просили исцеления души и физических болезней.
Что нельзя делать 21 октября
1. Нельзя 21 октября выходить из дома без серьезной причины. Предки верили, что тогда вы притянете неприятности.
2. Нельзя 21 октября делиться планами с другими. Иначе задуманное не сбудется.
3. Нельзя 21 октября отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что тогда могут возникнуть проблемы.
4. Нельзя 21 октября отказывать в помощи. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.
5. Нельзя 21 октября стоять на перекрестке. Предки верили, что там может встретиться настоящее зло.
Приметы 21 октября
- Если в этот день выпал снег и не растаял, то в следующем году будет большой урожай.
- Если в этот день теплый воздух, то будет оттепель.
- Если в этот день листья с березы еще не опали, то снег выпадет поздно.
- Если в этот день безоблачная погода, то будет быстрое похолодание.
Что стоит учитывать читателю
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