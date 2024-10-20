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Начнется "черная полоса" и притянется зло: куда нельзя ходить 21 октября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2024, 16:55
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Что можно делать 21 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы
Что нельзя делать 21 октября / фото: pomisna.info

21 октября церковь почитает память святого преподобного Иллариона Великого. Как сообщает Главред, он родился в состоятельной семье и получил хорошее образование. С ранних лет Илларион интересовался духовной жизнью и решил посвятить жизнь монашеству после встречи со святым Антонием Великим. Илларион отказался от светской жизни и поселился в пустыне, где стремился к аскетизму и молитве.

Илларион основал несколько монастырей со строгими правилами жизни. При жизни он совершил много чудес. Он исцелял больных. Илларион умер в старости, оставив после себя большое наследство.

Что можно делать 21 октября

  • В этот день можно встретиться с родственниками или друзьями. День считается благоприятным для подобных посиделок.
  • В этот день можно свататься, венчаться и рассказывать о своих чувствах. Такой брак будет счастливым.
  • В этот день нужно заняться домашними делами.
  • В этот день нужно помолиться. У святого Иллариона просили исцеления души и физических болезней.

Что нельзя делать 21 октября

1. Нельзя 21 октября выходить из дома без серьезной причины. Предки верили, что тогда вы притянете неприятности.

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2. Нельзя 21 октября делиться планами с другими. Иначе задуманное не сбудется.

3. Нельзя 21 октября отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что тогда могут возникнуть проблемы.

4. Нельзя 21 октября отказывать в помощи. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.

5. Нельзя 21 октября стоять на перекрестке. Предки верили, что там может встретиться настоящее зло.

Приметы 21 октября

  • Если в этот день выпал снег и не растаял, то в следующем году будет большой урожай.
  • Если в этот день теплый воздух, то будет оттепель.
  • Если в этот день листья с березы еще не опали, то снег выпадет поздно.
  • Если в этот день безоблачная погода, то будет быстрое похолодание.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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