Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

23 октября церковь почитает память святого апостола Иакова. Как сообщает Главред, он был братом апостола Иоанна. Они оба были рыбаками, которые стали свидетелями Преображения Господня и агонии в Гефсиманском саду.
Иисус Христос призвал их к своему ученичеству. Иаков стал важной фигурой. Он возглавлял церковь в Иерусалиме. Считается, он был первым епископом Иерусалима. В итоге его казнили по приказу правителя.
Что можно делать 23 октября
- В этот день нужно есть мед. Считается, что это принесет здоровье на весь год.
- В этот день нужно помолиться. У святого просят о большом урожае меда.
Что нельзя делать 23 октября
1. Нельзя 23 октября покупать какие-либо товары. Иначе они не принесут ничего хорошего.
2. Нельзя 23 октября давать деньги в долг. Это может привести к финансовым проблемам.
3. Нельзя 23 октября ремонтировать обувь или одежду.
Приметы 23 октября
- Если в этот день идет снег и не тает, то зима будет теплой.
- Если в этот день падает град, то к концу ноября придет настоящая зима.
- Если в этот день яркий закат, то еще несколько дней будет плохая погода.
- Если в этот день ива сбрасывает листья, то зима придет рано.
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