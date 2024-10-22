Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

Что можно делать 23 октября. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье.

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Что нельзя делать 23 октября / фото: pomisna.info

23 октября церковь почитает память святого апостола Иакова. Как сообщает Главред, он был братом апостола Иоанна. Они оба были рыбаками, которые стали свидетелями Преображения Господня и агонии в Гефсиманском саду.

Иисус Христос призвал их к своему ученичеству. Иаков стал важной фигурой. Он возглавлял церковь в Иерусалиме. Считается, он был первым епископом Иерусалима. В итоге его казнили по приказу правителя.

Что можно делать 23 октября

В этот день нужно есть мед. Считается, что это принесет здоровье на весь год.

В этот день нужно помолиться. У святого просят о большом урожае меда.

Что нельзя делать 23 октября

1. Нельзя 23 октября покупать какие-либо товары. Иначе они не принесут ничего хорошего.

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2. Нельзя 23 октября давать деньги в долг. Это может привести к финансовым проблемам.

3. Нельзя 23 октября ремонтировать обувь или одежду.

Приметы 23 октября

Если в этот день идет снег и не тает, то зима будет теплой.

Если в этот день падает град, то к концу ноября придет настоящая зима.

Если в этот день яркий закат, то еще несколько дней будет плохая погода.

Если в этот день ива сбрасывает листья, то зима придет рано.

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