Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

Что нельзя делать 24 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.

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Что нельзя делать 24 октября / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Что значит, если встретилась белая собака

Какие вещи нельзя носить 24 октября

24 октября церковь почитает память святого мученика Аретты и тех, кто с ним. Также в этот день вспоминают об иконе Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".

Как сообщает Главред, жизнь Аретта тесно связано с гонениями на христиан в Римской империи. Он был верным последователем Христа и отказался отречься от веры. За это его начали преследовать.

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Аретт был епископом, который исповедовал веру среди язычников. Его схватили и пытали, после чего жестоко казнили. Вместе с ним за веру пострадали и другие мученики.

Что можно делать 24 октября

В этот день если встретить белую собаку, то нужно пойти за ней. Считается, что она приведет к счастливой и богатой жизни. Собаку обязательно нужно накормить.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Тогда все добро вернется вас сторицей.

Что нельзя делать 24 октября

1. Нельзя 24 октября принимать подарки от людей противоположного пола. В этот день легко можно поддаться привороту.

2. Нельзя 24 октября брать в руки зеркала, вазы или что-то, что легко может разбиться. Считается, что тогда можно сильно заболеть, если что-то разобьётся.

3. Нельзя 24 октября давать свои вещи чужим и носить одежду других. Иначе вы можете перенять на себя беды других.

Приметы 24 октября

Если в этот день идет дождь, то зима будет теплой.

Если в этот день красный закат, то скоро придет мороз.

Если в этот день каркают вороны, то будет снегопад.

Если в это день еще есть желтые листья на деревьях, то зима будет морозной.

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