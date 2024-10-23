Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

Вы узнаете:
- Что значит, если встретилась белая собака
- Какие вещи нельзя носить 24 октября
24 октября церковь почитает память святого мученика Аретты и тех, кто с ним. Также в этот день вспоминают об иконе Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".
Как сообщает Главред, жизнь Аретта тесно связано с гонениями на христиан в Римской империи. Он был верным последователем Христа и отказался отречься от веры. За это его начали преследовать.
Аретт был епископом, который исповедовал веру среди язычников. Его схватили и пытали, после чего жестоко казнили. Вместе с ним за веру пострадали и другие мученики.
Что можно делать 24 октября
- В этот день если встретить белую собаку, то нужно пойти за ней. Считается, что она приведет к счастливой и богатой жизни. Собаку обязательно нужно накормить.
- В этот день нужно помочь нуждающимся. Тогда все добро вернется вас сторицей.
Что нельзя делать 24 октября
1. Нельзя 24 октября принимать подарки от людей противоположного пола. В этот день легко можно поддаться привороту.
2. Нельзя 24 октября брать в руки зеркала, вазы или что-то, что легко может разбиться. Считается, что тогда можно сильно заболеть, если что-то разобьётся.
3. Нельзя 24 октября давать свои вещи чужим и носить одежду других. Иначе вы можете перенять на себя беды других.
Приметы 24 октября
- Если в этот день идет дождь, то зима будет теплой.
- Если в этот день красный закат, то скоро придет мороз.
- Если в этот день каркают вороны, то будет снегопад.
- Если в это день еще есть желтые листья на деревьях, то зима будет морозной.
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