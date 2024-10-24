Неприятности умножатся: что нельзя делать 25 октября - приметы

Что можно делать 25 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 25 октября / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Почему 25 октября нельзя есть хлеб

Почему в этот день нельзя много смеяться

25 октября церковь почитает память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Как сообщает Главред, Маркиян был христианским дьяконом. Он проповедовал христианские ценности и отличался глубокой верой. Мартирий был другом Маркияна, который также активно распространял христианское учение.

Оба подверглись преследованиям во времена правления римского императора. Их поймали и принуждали отречься от веры, жестко пытая. Маркиян и Мартирий выдержали все испытания и остались преданными Христу. В итоге их казнили.

Что можно делать 25 октября

В этот день нужно сходить на кладбище и вспомнить усопших родственников.

В этот день нужно накрыть на стол. Остатки блюд не стоит выбрасывать, их нужно отдать нуждающимся.

Что нельзя делать 25 октября

1. Нельзя 25 октября есть хлеб. Считается, что тогда весь год будет трудным.

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2. Нельзя 25 октября плакать в подушку. Предки верили, что из-за этого неприятности умножатся.

3. Нельзя 25 октября много смеяться. Иначе придется много плакать.

Приметы 25 октября

Если в этот день много снега, то в следующем году будет большой урожай.

Если в этот день туман, то в средине дня потеплеет.

Если в этот день слышно гром, то зима будет теплой и снежной.

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