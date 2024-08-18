В вашу жизнь придет большая беда: что нельзя одалживать 19 августа - приметы

19 августа церковь почитает память святого мученика Андрея Стратилата и других. Как сообщает Главред, он был отважным римским военачальником, который совершил немало военных подвигов. Стратилат служил под управлением правителя Максимиана. Андрей был язычником, он собрал войско для сражения против персов и одержал победу.
Он увидел силу и величие христианской веры и также решил принять христианство. Андрей проповедовал христианскую веру среди своих воинов, многие из них также обратились в христианство. Позже об этом узнал правитель и показал Андрею отречься от веры, но он отказался. В результате Андрея и его 2593 воинов казнили у реки Таурос.
Что можно делать 19 августа
- В этот день можно обсуждать новые планы. Считается, что вы сможете достичь положительных результатов.
- В этот день можно проводить гуляния, куда можно пригласить много гостей. Стоит накрыть праздничный стол.
Что нельзя делать 19 августа
1. Нельзя 19 августа сплетничать о чужой жизни. Лучше не жаловаться, потому что это вы сами можете притянуть к тебе серьезные проблемы даже с финансами.
2. Нельзя 19 августа ремонтировать одежду и обувь, особенно если вы собираетесь в дальний путь. Иначе вы можете столкнуться с неприятностями во время путешествий.
3. Нельзя 19 августа одалживать у кого-то соль. Предки верили, что так в вашу жизнь может прийти беда.
Приметы 19 августа
- Если в этот день утром стоит туман, то зима будет снежной.
- Если в этот день начали улетать гуси, то зима будет ранней.
- Если в этот день пасмурно, то осень будет дождливой.
- Если в этот день кусаются мухи, то скоро испортится погода.
Что стоит учитывать читателю
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