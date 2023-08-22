Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

Рецепт быстрого и вкусного салата из свеклы. Такой салат можно прекрасно сочетать, как намазка на хлеб.

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Очень вкусный салат со свеклой рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Вкусный и очень простой салат из свеклы можно приготовить за несколько минут. Ингредиенты для такого салата не нужно искать долго.

Простейший салат, который можно использовать в качестве намазки на бутерброды.

Салат-намазка на бутербоды из свеклы - рецепт

Вам понадобится:

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Свекла отварная - 2 шт

Яйца - 3 шт

Сыр твёрдый - 100 гр

Чеснок - по вкусу

Лук зеленый - 1 пучок

Майонез - 2 ст ложки

Соль, перец по вкусу

Свеклу предварительно отварить или запечь в духовке. Очистить и натереть на крупной терке.

Яйца отварить, почистить, натереть на терке.

Если будете использовать салат из свеклы в качестве намазки, тогда сыр нужно натереть. Также можно порезать небольшими кубиками.

Чеснок используем по вкусу. Можно 2 зубчика выдавить через чесночницу.

Соединить свеклу, сыр, чеснок, яйца. Добавить зеленый лук, майонез соль и перец.

Перемешать салат из свеклы с яйцами и сыром и подавать охлажденным к столу.

Такой салат прекрасно подойдет для намазки на гренки черного хлеба.

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