Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

Вкусный и очень простой салат из свеклы можно приготовить за несколько минут. Ингредиенты для такого салата не нужно искать долго.
Простейший салат, который можно использовать в качестве намазки на бутерброды.
Салат-намазка на бутербоды из свеклы - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла отварная - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Сыр твёрдый - 100 гр
- Чеснок - по вкусу
- Лук зеленый - 1 пучок
- Майонез - 2 ст ложки
- Соль, перец по вкусу
Свеклу предварительно отварить или запечь в духовке. Очистить и натереть на крупной терке.
Яйца отварить, почистить, натереть на терке.
Если будете использовать салат из свеклы в качестве намазки, тогда сыр нужно натереть. Также можно порезать небольшими кубиками.
Чеснок используем по вкусу. Можно 2 зубчика выдавить через чесночницу.
Соединить свеклу, сыр, чеснок, яйца. Добавить зеленый лук, майонез соль и перец.
Перемешать салат из свеклы с яйцами и сыром и подавать охлажденным к столу.
Такой салат прекрасно подойдет для намазки на гренки черного хлеба.
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