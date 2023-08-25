От такой закуски все в восторге: самый быстрый рецепт пирога в мире

Невероятно вкусный и быстрый пирог на сковороде. Удивительный рецепт, который понравится каждому.

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Вкуснейший заливной пирог рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, скриншот youtube

Если у вас отключили свет и гости на пороге, а приготовить ничего не успели, то этот рецепт точно для вас.

Вкусный заливной пирог на сковороде готовить настолько просто, что от него в восторге все.

Сытная закуска без хлопот на сковороде.

Заливной пирог на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 4 столовых ложки

Разрыхлитель - половина чайной ложки

Сметана - 2 столовых ложки

Майонез - 2 столовых ложки

Яйца - 2 шт

Отварные яйца - 2 шт

Сыр - 100 гр

Тунец в банке

Соль, зелень

2 столовых ложки сметаны и 2 столовых ложки майонеза смешать, добавить немного соли и 2 яйца.

Перемешиваем яйца, сметану, майонез до однородного состояния.

Добавить 3 столовых ложки муки и сразу разрыхлитель теста, перемешать. Далее в тесто ввести еще 1 столовую ложку.

Обязательно нужно смотреть на консистенцию теста. Если добавить слишком много муки, пирог не получится.

Тесто на заливной пирог на сковороде должно быть жидким.

Тунец или мясную консерву измельчить вилкой.

Почистить отварное яйцо, мелко его порезать или натереть на терке.

Смешать яйца, тунец и мелко порезанную зелень.

Сковороду разогреть, добавить немного масла, и влить тесто.

Выложить на тесто начинку и накрыть обязательно крышкой.

Готовить пирог под крышкой 10 минут.

В это время натереть сыр, можно использовать Моцареллу. Через 10 минут посыпать заливной пирог сыром, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.

Вкуснейшая закуска на стол готова.

Смотрите видео, как готовить заливной пирог на сковороде:

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