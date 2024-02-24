Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецепт

Удивительно вкусная намазка-закуска на гренки. Шикарный рецепт для вашего стола.

https://glavred.info/recipes/otorvatsya-nevozmozhno-ot-vkusnyatiny-samaya-shikarnaya-zakuska-iz-4-ingredientov-recept-10544633.html Ссылка скопирована

Шикарная намазка-закуска рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Невероятно вкусная закуска и 4 ингредиентов, которую готовить так просто.

Всего 5 минут вашего времени, и ваши гости будут в полнов восторге от такой вкуснятины.

Намазка на гренки - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Фета - 100 гр

Скумбрия в томате - 1 банка

Соленые огурцы - 2 шт

Красный лук - 1 шт

Оливки

Соль, специи по вкусу

Кусочек сыра Фета размять вилкой.

Добавить полную баночку скумбрии в томатном соусе.

Далее вилкой размять до однородной консистенции, или перебить блендером.

Мелко порезать лук и огурцы, смешать с рыбной пастой.

Можно добавить соль, любимые специи.

Хорошо перемешать рыбную намазку и отправить на 2 минуты в холодильник.

Из черного хлеба сделать треугольники, обжарить на сухой сковороде гренки.

На каждую гренку по 1 столовой ложке намазки.

Украсить все оливками или маслинами и веточкой укропа.

Подавать к столу намазку.

Смотрите видео, как готовить рыбную намазку на хлеб:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.