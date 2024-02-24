Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецепт

Невероятно вкусная закуска и 4 ингредиентов, которую готовить так просто.
Всего 5 минут вашего времени, и ваши гости будут в полнов восторге от такой вкуснятины.
Намазка на гренки - рецепт
Вам понадобится:
- Фета - 100 гр
- Скумбрия в томате - 1 банка
- Соленые огурцы - 2 шт
- Красный лук - 1 шт
- Оливки
- Соль, специи по вкусу
Кусочек сыра Фета размять вилкой.
Добавить полную баночку скумбрии в томатном соусе.
Далее вилкой размять до однородной консистенции, или перебить блендером.
Мелко порезать лук и огурцы, смешать с рыбной пастой.
Можно добавить соль, любимые специи.
Хорошо перемешать рыбную намазку и отправить на 2 минуты в холодильник.
Из черного хлеба сделать треугольники, обжарить на сухой сковороде гренки.
На каждую гренку по 1 столовой ложке намазки.
Украсить все оливками или маслинами и веточкой укропа.
Подавать к столу намазку.
Смотрите видео, как готовить рыбную намазку на хлеб:
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