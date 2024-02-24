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Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецепт

Мария Тупик
24 февраля 2024, 16:21
Удивительно вкусная намазка-закуска на гренки. Шикарный рецепт для вашего стола.
Шикарная намазка-закуска рецепт
Шикарная намазка-закуска рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Невероятно вкусная закуска и 4 ингредиентов, которую готовить так просто.

Всего 5 минут вашего времени, и ваши гости будут в полнов восторге от такой вкуснятины.

Намазка на гренки - рецепт

Вам понадобится:

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  • Фета - 100 гр
  • Скумбрия в томате - 1 банка
  • Соленые огурцы - 2 шт
  • Красный лук - 1 шт
  • Оливки
  • Соль, специи по вкусу

Кусочек сыра Фета размять вилкой.

Добавить полную баночку скумбрии в томатном соусе.

Далее вилкой размять до однородной консистенции, или перебить блендером.

Мелко порезать лук и огурцы, смешать с рыбной пастой.

Можно добавить соль, любимые специи.

Хорошо перемешать рыбную намазку и отправить на 2 минуты в холодильник.

Из черного хлеба сделать треугольники, обжарить на сухой сковороде гренки.

На каждую гренку по 1 столовой ложке намазки.

Украсить все оливками или маслинами и веточкой укропа.

Подавать к столу намазку.

Смотрите видео, как готовить рыбную намазку на хлеб:

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