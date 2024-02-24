Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецепт

Готовим уникально вкусный и быстрый салат из СССР. Морковь по-корейски и крабовые палочки, шикарное сочетание для салата, о котором многие забыли.
Такой легкий салат готовить всего несколько минут, а стоять у плиты или варить продукты не нужно.
Готовим очень вкусный и простой салат из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка по-корейски - 300 гр
- Крабовые палочки - 250 гр
- Кукуруза сладкая - 250 гр
- Твердый сыр - 100 гр
- Майонез
- Укроп, петрушка по вкусу
Морковку по-корейски желательно брать не сильно острую, чтобы не перебить вкус салата.
Морковь порезать на 2-3 части и переложить сразу в салатник.
Крабовые палочки очистить, разобрать на волокна или порезать небольшими кусочками.
Сыр порезать кубиками. Отправить крабовые палочки и сыр в блюдо для салата.
Далее слить жидкость с кукурузы и добавить сразу в салатник.
Помыть, обсушить и измельчить укроп и петрушку.
Перемешать салат, можно посолить по вкусу. Добавить 2 столовых ложки майонеза и снова перемешать.
Подаем вкуснейший салат из СССР на стол с гренками.
Смотрите видео, как готовить салат из СССР за 5 минут:
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