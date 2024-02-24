Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецепт

Готовим быстрый и легкий салат, который обожали готовить в СССР. Изумительно простой рецепт.

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Очень вкусный рецепт салата из СССР за 5 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Готовим уникально вкусный и быстрый салат из СССР. Морковь по-корейски и крабовые палочки, шикарное сочетание для салата, о котором многие забыли.

Такой легкий салат готовить всего несколько минут, а стоять у плиты или варить продукты не нужно.

Готовим очень вкусный и простой салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

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Морковка по-корейски - 300 гр

Крабовые палочки - 250 гр

Кукуруза сладкая - 250 гр

Твердый сыр - 100 гр

Майонез

Укроп, петрушка по вкусу

Морковку по-корейски желательно брать не сильно острую, чтобы не перебить вкус салата.

Морковь порезать на 2-3 части и переложить сразу в салатник.

Крабовые палочки очистить, разобрать на волокна или порезать небольшими кусочками.

Сыр порезать кубиками. Отправить крабовые палочки и сыр в блюдо для салата.

Далее слить жидкость с кукурузы и добавить сразу в салатник.

Помыть, обсушить и измельчить укроп и петрушку.

Перемешать салат, можно посолить по вкусу. Добавить 2 столовых ложки майонеза и снова перемешать.

Подаем вкуснейший салат из СССР на стол с гренками.

Смотрите видео, как готовить салат из СССР за 5 минут:

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