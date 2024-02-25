Бомбический салат "Обжорка", который разметают со стола: новый рецепт

Салат с куриной печенью "Обжорка", который понравится всем. Готовить рецепт печеночного салата так просто, что гости будут просить еще.
Салат с куриной печенью очень сытный и многие будут у вас точно просить рецепт.
Салат "Обжорка" - новый рецепт
Вам понадобится:
- Куриная печень - 400 гр
- Яйца - 3 шт
- Огурцы соленые - 4 шт
- Лук - 1 шт
- Морковь - 1 шт
- Майонез - 1 столовая ложка
- Сметана - 2 столовых ложки
- Соль, перец
- Горчица - 1 чайная ложка
Куриную печень хорошо промыть под проточной водой, отварить в подсоленной воде до готовности, примерно 15 минут.
Взбить вилкой и немного посолить 3 куриных яйца.
Разогреть хорошо сковороду. Вылить яичную смесь и обжарить с двух сторон, как омлет.
Куриную печень достать, остудить и порезать бурсочками.
Яичный омлет также порезать брусочками.
Соленые огурцы порезать небольшими кубиками.
В тарелке для салата соединить куриную печень, яйца, огурцы, добавить сметану, майонез, горчицу, соль по вкусу.
Хорошо перемешать салат с заправкой и отправить в холодильник на 15 минут.
Подавать салат охлажденным и посыпать кунжутом.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат с печенью рецепт:
Кто такая Любовь Цвиркун
lovebabochkina Любовь Цвиркун - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На lovebabochkina подписаны более 118 тысяч пользователей соцсети.
Читайте также:
- Завтрак за 10 минут, как в ресторане: рецепт вкуснейшего блюда
- Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецепт
- Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецепт