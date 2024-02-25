Бомбический салат "Обжорка", который разметают со стола: новый рецепт

Невероятно вкусный и легкий салат с печенью, который понравится всем.

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Очень вкусный салат с куриной печенью рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Салат с куриной печенью "Обжорка", который понравится всем. Готовить рецепт печеночного салата так просто, что гости будут просить еще.

Салат с куриной печенью очень сытный и многие будут у вас точно просить рецепт.

Салат "Обжорка" - новый рецепт

Вам понадобится:

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Куриная печень - 400 гр

Яйца - 3 шт

Огурцы соленые - 4 шт

Лук - 1 шт

Морковь - 1 шт

Майонез - 1 столовая ложка

Сметана - 2 столовых ложки

Соль, перец

Горчица - 1 чайная ложка

Куриную печень хорошо промыть под проточной водой, отварить в подсоленной воде до готовности, примерно 15 минут.

Взбить вилкой и немного посолить 3 куриных яйца.

Разогреть хорошо сковороду. Вылить яичную смесь и обжарить с двух сторон, как омлет.

Куриную печень достать, остудить и порезать бурсочками.

Яичный омлет также порезать брусочками.

Соленые огурцы порезать небольшими кубиками.

В тарелке для салата соединить куриную печень, яйца, огурцы, добавить сметану, майонез, горчицу, соль по вкусу.

Хорошо перемешать салат с заправкой и отправить в холодильник на 15 минут.

Подавать салат охлажденным и посыпать кунжутом.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат с печенью рецепт:

Кто такая Любовь Цвиркун lovebabochkina Любовь Цвиркун - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На lovebabochkina подписаны более 118 тысяч пользователей соцсети.

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