Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минуту

Невероятно вкусная закуска, которую разбирают со стола так быстро, что вы и не заметите.
Тарталетки с печенью трески настолько вкусные, что их обожают все.
Попробуйте приготовить такую закуску, вы не пожалеете.
Тарталетки с печенью трески - быстрая закуска рецепт
Вам понадобится:
- Тарталетки - 8-10 шт
- Яйца - 2 шт
- Печень трески - 1 банка
- Зеленый лук
- Огурцы свежие - 1 шт
- Соль
В небольшую тарелку выложить печень трески, размять вилкой.
Варим яйца до готовности. Остудить яйца на тарталетки, почистить и натереть на крупной терке.
Свежий огурец помыть, можно почистить шкурку. Порезать на мелкие кусочки.
Несколько перьев зеленого лука помыть, обсушить, и порезать.
Смешать печень трески, яйца, огурцы, зеленый лук.
Перемешать всю начинку для тарталеток до однородного состояния.
В каждую тарталетку выложить листик салата, далее начинку из печени трески, и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить закуску тарталетки рецепт:
Кто такие Сook with me at home
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