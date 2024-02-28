Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минуту

Невероятно вкусная закуска на стол, от которой точно никто не откажется. Быстрый и легкий рецепт тарталеток.

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Вкуснейшая закуска тарталетки рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Невероятно вкусная закуска, которую разбирают со стола так быстро, что вы и не заметите.

Тарталетки с печенью трески настолько вкусные, что их обожают все.

Попробуйте приготовить такую закуску, вы не пожалеете.

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Тарталетки с печенью трески - быстрая закуска рецепт

Вам понадобится:

Тарталетки - 8-10 шт

Яйца - 2 шт

Печень трески - 1 банка

Зеленый лук

Огурцы свежие - 1 шт

Соль

В небольшую тарелку выложить печень трески, размять вилкой.

Варим яйца до готовности. Остудить яйца на тарталетки, почистить и натереть на крупной терке.

Свежий огурец помыть, можно почистить шкурку. Порезать на мелкие кусочки.

Несколько перьев зеленого лука помыть, обсушить, и порезать.

Смешать печень трески, яйца, огурцы, зеленый лук.

Перемешать всю начинку для тарталеток до однородного состояния.

В каждую тарталетку выложить листик салата, далее начинку из печени трески, и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску тарталетки рецепт:

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