Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минуту

Невероятно вкусная закуска, которую разбирают со стола так быстро, что вы и не заметите.

Тарталетки с печенью трески настолько вкусные, что их обожают все.

Попробуйте приготовить такую закуску, вы не пожалеете.

Вам понадобится:

В небольшую тарелку выложить печень трески, размять вилкой.

Варим яйца до готовности. Остудить яйца на тарталетки, почистить и натереть на крупной терке.

Свежий огурец помыть, можно почистить шкурку. Порезать на мелкие кусочки.

Несколько перьев зеленого лука помыть, обсушить, и порезать.

Смешать печень трески, яйца, огурцы, зеленый лук.

Перемешать всю начинку для тарталеток до однородного состояния.

В каждую тарталетку выложить листик салата, далее начинку из печени трески, и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску тарталетки рецепт:

