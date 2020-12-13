УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Рецепт чили кон карне от актера Improv Life Show

13 декабря 2020, 17:59

Юморист Валик Михиенко рассказал, чем балует любимую, когда стряпает что-то романтическое.

Валик Михиенко
Валик Михиенко / новый канал

Недавно Валик Михиенко принял участие в популярном шоу Нового канала. В эфире проекта Дети против Звезд 2, который снимает новый канал несколько лет подряд, актер Improv Life Show валик Михиенко демонстрировал умения по роботехнике.

По словам артиста, программирование ему всегда нравилось. Поэтому он с легкостью настроил машинку в студии, которая смогла преодолеть указанный путь. За кулисами шоу валик признался, что в следующий раз он хочет продемонстрировать свои кулинарные способности, потому что считает, что имеет незаурядный талант.

"Я еще и умею хорошо готовить. Мое фирменное блюдо - чили кон карне. Оно очень острое, но вкусное. Готовлю его часто. Кроме того, что блюдом балую любимую, так еще и обязательно приглашаю друзей. Все вместе садимся и наедаемся!",- рассказал он для Главреда.

Рецепт чили кон карне

Список ингридиентов:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 шт. - репчатого лука
  • 2 шт. - красного сладкого перца
  • 1 шт. - перца чили
  • 300 мл. - говяжьего бульона
  • 400 г измельченных помидоров в собственном соку
  • 400 г красной консервированной фасоли
  • 1 ч. л. – зиры
  • 1 ч. л. – паприки
  • ½ ч. л. - майорана
  • 2 шт. – зубчика чеснока
  • 50 г – томатной пасты
  • Соль, сахар, перец по вкусу
Рецепт чили кон карне от валика Михиенко
Рецепт чили кон карне от Аалика Михиенко / Pixabay

Приготовление чили кон карне:

  1. Подготовьте овощи: нарежьте перец, лук кубиками, а чеснок измельчите.
  2. В глубокой сковороде разогреете масло и обжарьте на среднем огне лук до прозрачности и мягкости. Добавьте перец, чеснок, молотый чили, паприку и зиру. Хорошо перемешайте и готовьте 5 минут, помешивая время от времени.
  3. Увеличьте огонь и добавьте фарш. Обжарьте его до коричневого цвета, постоянно помешивая и разбивая грудки.
  4. Когда фарш полностью прожарится, добавьте бульон, помидоры, томатную пасту, майоран, сахар, соль и перец. Хорошо перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 20 минут.
  5. Добавьте промытую фасоль, накройте крышкой и оставьте на медленном огне еще на 10 минут. И все! Можно подавать.

К мексиканскому чили кон карне могут подойти испанские сладости - чуррос. Рецепт чуррос Эктора Хименеса-Браво по его словам проверен годами.

рецепты новости шоу бизнеса Новый канал советы от звезд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицейПростой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецептОригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Американский салат Кобб – рецепт и главное правилоАмериканский салат Кобб – рецепт и главное правило Обалденные сочные тефтели с рисом – рецептОбалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецептХрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт
Следующий материал

Последние новости

18:20
Будет очень холодно: синоптик назвал самый страшный зимний день в 2021​ году
18:17
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
17:59
Рецепт чили кон карне от актера Improv Life Show
17:49
"Будет катастрофа": Степанов назвал серьезную проблему в системе здравоохранении Видео
17:49
Возобновление боев за Карабах: Пашинян признал потерю новых территорий Видео
Реклама
17:31
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
17:21
"Мне хочется плакать": Даша Майстренко призналась о поступке ее отца
16:58
Бункер Путина: Песков ответил на вопрос о секретной резиденции Видео
16:41
Как лечить коронавирус в домашних условиях: Комаровский дал совет Видео
16:39
Популярная социальная сеть Twitter создает конкурента Discord и TeamViewer
16:19
Провал Путина на Кавказе: эксперт объяснил, как РФ проиграла Турции Карабах Видео
16:00
Как получить бесконечное количество денег и опыта в Cyberpunk 2077: простой лайфхак Видео
15:47
Минздрав порадовал позитивными новостями про коронавирус в Украине Видео
15:37
Убить коронавирус за две минуты: вирусолог оценил новое открытие американских ученых Видео
15:35
Скуют морозы, завалит снегом: синоптик предупредил о затяжной зиме до апреля Видео
15:33
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
15:24
Реабилитация после COVID-19: врач объяснил, что запрещено делать после болезни Видео
15:10
Все против Facebook: американская корпорация может потерять Instagram и WhatsApp
14:58
Под Киевом конфликт в маршрутке из-за маски закончился жестокой дракой Видео
14:55
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
Реклама
14:43
"Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля Видео
14:32
Новогодние елки с радиацией: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе" Видео
14:28
"Гордый ПК-боярин": звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар показал свои любимые игры на ПК
14:26
Задержания и избиения: в Минске силовики разгоняют новые акции протеста Видео
14:24
Упала шляпа: с главной елки Украины сняли скандальное украшение Видео
14:07
Как сделать снимок экрана на IPhone любой модели: простая, но полезная функция
13:55
ЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка Видео
13:26
Токсиколог оценил вероятность повторного отравления Навального в омской больнице Видео
12:56
Минюст США запросил данные о деятельности сына Байдена в Украине Видео
12:23
Ледяной "апокалипсис" в Украине: спасатели дали водителям важные рекомендации Видео
12:22
Армения выдвинула новые требования из-за обострения в Карабахе Видео
12:13
Появились подробности о последних днях жизни Валентина Гафта Видео
12:00
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
11:57
Синоптик сказала, где ледяной дождь завтра устроит новый армагеддон Видео
11:37
Стало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19
11:32
Непревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год - фото Фото Видео
11:24
В России заявили о возможном возобновлении боевых действий на Донбассе Видео
11:23
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
10:53
Когда пандемия будет под контролем: разработчик вакцины дал прогноз Видео
10:24
Ученые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса Видео
Реклама
10:22
Человечеству пора перестать заигрывать с мирным атомом мнение
10:02
Какую колбасу нельзя покупать - советы эксперта Видео
09:23
Отмена карантина во время вакцинации от COVID-19: инфекционист оценил шансы
09:14
В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку, погиб человек Видео
08:34
В Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январе Видео
08:25
Кто на самом деле виноват в пандемии коронавируса мнение
08:20
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
08:13
Коронавирус в Украине 13 декабря – за сутки выявили еще 9 тысяч больных Видео
07:44
Врач назвала смертельный симптом коронавируса Видео
07:28
Кремль в Омске пытался второй раз отравить Навального - Times Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять