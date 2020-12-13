Рецепт чили кон карне от актера Improv Life Show

Валик Михиенко / новый канал

Недавно Валик Михиенко принял участие в популярном шоу Нового канала. В эфире проекта Дети против Звезд 2, который снимает новый канал несколько лет подряд, актер Improv Life Show валик Михиенко демонстрировал умения по роботехнике.

По словам артиста, программирование ему всегда нравилось. Поэтому он с легкостью настроил машинку в студии, которая смогла преодолеть указанный путь. За кулисами шоу валик признался, что в следующий раз он хочет продемонстрировать свои кулинарные способности, потому что считает, что имеет незаурядный талант.

"Я еще и умею хорошо готовить. Мое фирменное блюдо - чили кон карне. Оно очень острое, но вкусное. Готовлю его часто. Кроме того, что блюдом балую любимую, так еще и обязательно приглашаю друзей. Все вместе садимся и наедаемся!",- рассказал он для Главреда.

Рецепт чили кон карне

Список ингридиентов:

500 г говяжьего фарша

1 шт. - репчатого лука

2 шт. - красного сладкого перца

1 шт. - перца чили

300 мл. - говяжьего бульона

400 г измельченных помидоров в собственном соку

400 г красной консервированной фасоли

1 ч. л. – зиры

1 ч. л. – паприки

½ ч. л. - майорана

2 шт. – зубчика чеснока

50 г – томатной пасты

Соль, сахар, перец по вкусу

Рецепт чили кон карне от Аалика Михиенко / Pixabay

Приготовление чили кон карне:

Подготовьте овощи: нарежьте перец, лук кубиками, а чеснок измельчите. В глубокой сковороде разогреете масло и обжарьте на среднем огне лук до прозрачности и мягкости. Добавьте перец, чеснок, молотый чили, паприку и зиру. Хорошо перемешайте и готовьте 5 минут, помешивая время от времени. Увеличьте огонь и добавьте фарш. Обжарьте его до коричневого цвета, постоянно помешивая и разбивая грудки. Когда фарш полностью прожарится, добавьте бульон, помидоры, томатную пасту, майоран, сахар, соль и перец. Хорошо перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 20 минут. Добавьте промытую фасоль, накройте крышкой и оставьте на медленном огне еще на 10 минут. И все! Можно подавать.

К мексиканскому чили кон карне могут подойти испанские сладости - чуррос. Рецепт чуррос Эктора Хименеса-Браво по его словам проверен годами.