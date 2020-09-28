Как просто готовить испанские чуррос по рецепту Эктора Хименес-Браво

Знаменитое испанское лакомство чуррос теперь можно легко приготовить дома, и насладиться им на завтрак и не только. Судья МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво раскрыл секретный рецепт чуррос.
Судья проекта МастерШеф, который выходит на СТБ, поделился наконец интригующим эксклюзивным рецептом знаменитых испанских чуррос.
Кто хоть раз был в Испании, и пробовал местные сладости чуррос - давно мечтают готовить такие же дома. Наконец-то самый быстрый и простой рецепт чуррос и раскрыл Эктор Хименес Браво.
"Испанские Чуррос по моему рецепту. Сохраняйте и готовьте в любое время!", - говорит Эктор.
Чуррос выглядят как длинные поджаренные заварные "колбаски" в виде многогранной звезды в сечении. Они бывают тонкие согнутые в подкову, тонкие или толстые прямые. Толщина зависит от способа из приготовления.
Испанские чуррос - ингредиенты
Для чуррос:
- 1 ст. воды;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 1 щепотка соли;
- 2 ст. л. сахара,
- 1 ст. муки;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванили;
- масло для фритюра;
- сахар и корица молотая.
Для шоколадного соуса:
- 1 ст. воды;
- ¾ ст. сахара,
- ½ ст. какао-порошка;
- 1 ч. л. ванильной эссенции;
- щепотка соли.
Испанские чуррос - приготовление
- Налейте воду вместе со сливочным маслом, щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара в сотейник на средний огонь. Перемешайте и подождите, пока закипит.
- Когда вода закипит, постепенно добавляйте муку и быстро перемешайте лопаткой, пока не получите однородное тесто. Вы узнаете, что смесь готова, когда она полностью отслоится от стенок сотейника и начнет образовывать шарик из теста. Снимите с огня.
- Выложите тесто в миску и дайте ему остыть примерно 5 минут. Добавьте яйцо и ваниль, можно использовать миксер, чтобы тесто получилось более однородным.
- Поместите смесь чуррос в кондитерский мешок.Читайте такжеПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских
- Поставьте наполненный маслом сотейник на средний/сильный огонь.
- Если вы хотите, чтобы ваши чуррос были покрыты сахаром и корицей, приготовьте миску с сахаром или смесью сахара и корицы, вам нужно будет посыпать чуррос, пока они горячие, чтобы сахар лучше держался.
- Когда фритюр будет готов, положите полоски смеси чуррос в сотейник. Очень осторожно, ведь он может брызнуть. Для поддержания температуры масла рекомендую готовить 3-4 чуррос за раз.
Шоколадный соус для чуррос
- В маленький сотейник на среднем огне налейте воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Постоянно помешивая, пока сахар не растворится.
- Дайте нагреться пару минут и, когда сироп загустеет, снимите с огня.
- Добавьте чайную ложку ванили, снова перемешайте и дайте остыть перед подачей на стол.
Напомним, все новые выпуски шоу МастерШеф на СТБ выходят по субботам в 19-00.
Автор: Александр Галаджий