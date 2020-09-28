Как просто готовить испанские чуррос по рецепту Эктора Хименес-Браво

Чуррос - простой рецепт для дома / Pixabay

Судья проекта МастерШеф, который выходит на СТБ, поделился наконец интригующим эксклюзивным рецептом знаменитых испанских чуррос.

Кто хоть раз был в Испании, и пробовал местные сладости чуррос - давно мечтают готовить такие же дома. Наконец-то самый быстрый и простой рецепт чуррос и раскрыл Эктор Хименес Браво.

"Испанские Чуррос по моему рецепту. Сохраняйте и готовьте в любое время!", - говорит Эктор.

Чуррос выглядят как длинные поджаренные заварные "колбаски" в виде многогранной звезды в сечении. Они бывают тонкие согнутые в подкову, тонкие или толстые прямые. Толщина зависит от способа из приготовления.

Испанские чуррос - ингредиенты

Для чуррос:

1 ст. воды;

2 ст. л. сливочного масла;

1 щепотка соли;

2 ст. л. сахара,

1 ст. муки;

1 яйцо;

1 ч. л. ванили;

масло для фритюра;

сахар и корица молотая.

Для шоколадного соуса:

1 ст. воды;

¾ ст. сахара,

½ ст. какао-порошка;

1 ч. л. ванильной эссенции;

щепотка соли.

Чуррос - рецепт Эктора Хименес-Браво / Instagram

Испанские чуррос - приготовление

Налейте воду вместе со сливочным маслом, щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара в сотейник на средний огонь. Перемешайте и подождите, пока закипит. Когда вода закипит, постепенно добавляйте муку и быстро перемешайте лопаткой, пока не получите однородное тесто. Вы узнаете, что смесь готова, когда она полностью отслоится от стенок сотейника и начнет образовывать шарик из теста. Снимите с огня. Выложите тесто в миску и дайте ему остыть примерно 5 минут. Добавьте яйцо и ваниль, можно использовать миксер, чтобы тесто получилось более однородным. Поместите смесь чуррос в кондитерский мешок. Читайте также ПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских Поставьте наполненный маслом сотейник на средний/сильный огонь. Если вы хотите, чтобы ваши чуррос были покрыты сахаром и корицей, приготовьте миску с сахаром или смесью сахара и корицы, вам нужно будет посыпать чуррос, пока они горячие, чтобы сахар лучше держался. Когда фритюр будет готов, положите полоски смеси чуррос в сотейник. Очень осторожно, ведь он может брызнуть. Для поддержания температуры масла рекомендую готовить 3-4 чуррос за раз. Чуррос - самый простой рецепт / Instagram

Шоколадный соус для чуррос

В маленький сотейник на среднем огне налейте воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Дайте нагреться пару минут и, когда сироп загустеет, снимите с огня. Добавьте чайную ложку ванили, снова перемешайте и дайте остыть перед подачей на стол.

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