Редис и бананы: рецепт простого необычного салата

Можно приготовить необычный салат без майонеза с редисом / Скриншот

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сообщил, что можно приготовить простой салат с редисом и бананами без майонеза и поделился рецептом.

Клопотенко раскрыл необычный рецепт в эфире программы Сніданок з 1+1.

Для того, чтобы приготовить салат без майонеза с редиской и бананами, понадобятся 150 г редиса, два банана, пучок кинзы, два ломтика тостового хлеба, столовая ложка кориандра, лимон, столовая ложка оливкового масла, немного сливочного масла и соль.

Сначала эксперт разобрался с редисом – разрезал пополам и порезал полукольцами. Потом поджарил тостовый хлеб на сковороде с обеих сторон на небольшом количестве сливочного масла.

Пересыпал порезанную редиску в тарелку, положил листочки кинзы, влил оливковое масло. Разрезал лимон напополам и выдавил сок из одной половины. Потом салат с редиской нужно перемешать, и все – блюдо уже можно есть.

После этого бананы нужно очистить от кожуры, порезать полукольцами, положить к редису с кинзой и добавить оставшиеся ингредиенты. Потом все перемешайте и выложите на поджаренный тостовый хлеб.