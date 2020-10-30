Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт

Руккола имеет не только приятный вкус, но и полезные свойства.
Рукола (чаще называют руккола) – это однолетнее растение из семейства Капустные, которое из-за насыщенного и приятного вкуса часто добавляют в салаты.
Главред решил найти бомбический и быстрый салат с рукколой и поделиться его рецептом.
Для приготовления салата понадобится только несколько ингредиентов – руккола, помидоры черри, сыр моцарелла, бальзамик, оливковое масло и специи, поделилась в Instagram ciao_bella_76.
Блогер опубликовала фотографию, на которой видно, что приготовить салат предельно просто.
Быстрый салат из рукколы – рецепт пошаговый:
- Выложить рукколу на большую тарелку;
- Уложить помидоры, разрезанные пополам;
- Выложить моцареллу;
- Все взбрызнуть оливковым маслом и бальзамиком;
- Добавить специи.
Руккола не только вкусная, но и полезная, о полезных свойствах растения пишет Википедия.
Руккола – польза:
- Улучшает пищеварение;
- Имеет антибактериальные свойства;
- Обладает мочегонными свойствами.
Автор: Екатерина Присяжнюк