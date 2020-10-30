Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт

Для приготовления салата с рукколой понадобится пять ингредиентов / Скриншот с instagram.com/kitchen.ella

Рукола (чаще называют руккола) – это однолетнее растение из семейства Капустные, которое из-за насыщенного и приятного вкуса часто добавляют в салаты.

Главред решил найти бомбический и быстрый салат с рукколой и поделиться его рецептом.

Для приготовления салата понадобится только несколько ингредиентов – руккола, помидоры черри, сыр моцарелла, бальзамик, оливковое масло и специи, поделилась в Instagram ciao_bella_76.

Блогер опубликовала фотографию, на которой видно, что приготовить салат предельно просто.

Быстрый салат из рукколы – рецепт пошаговый:

Выложить рукколу на большую тарелку;

Уложить помидоры, разрезанные пополам;

Выложить моцареллу;

Все взбрызнуть оливковым маслом и бальзамиком;

Добавить специи.

Для приготовления салата с рукколой понадобится пять ингредиентов / Скриншот с instagram.com

Руккола не только вкусная, но и полезная, о полезных свойствах растения пишет Википедия.

Руккола – польза: