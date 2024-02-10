Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентов

Шикарная и очень простая намазка на гренки. Рецепт, который понравится любому.

https://glavred.info/recipes/vkusnyatina-neveroyatnaya-recept-bystroy-zakuski-iz-2-ingredientov-10540607.html Ссылка скопирована

Шикарная закуска намазка рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейшую намазку на гренки из обычного лука. Рецепт настолько простой, что удивит каждого.

Чтобы сделать гренки з закуской вкуснее, предлагаем этот рецепт изысканной намазки с луком и плавленым сыром.

Закуска на гренки - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Лук - 4 шт среднего размера

Плавленый сыр - 150 гр

Сливочное масло - 50 гр

Майонез - 1 столовая ложка

Соль - по вкусу

Петрушка

Лук почистить, мелко порезать. На разогретую хорошо сковороду высыпать весь лук.

Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим до прозрачности лук.

Далее добавляем 50 грамм сливочного масла, перемешиваем лук и карамелизуем под крышкой, обязательно помешивая, еще 15 минут.

Лук переложить в глубокую тарелку, немного остудить.

Добавить сливочный или плавленый сыр 150 гр.

Также добавляем соль по вкусу, мелко порубленную петрушку, майонез.

Хорошо перемешать намазку на хлеб.

Порезать порционно багет, обжарить на сухой сковороде и намазать на кусочки хлеба закуску.

Невероятная закуска, которая понравится каждому.

Смотрите пошаговый видео рецепт, как готовить намазку из лука:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.