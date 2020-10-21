К чему снятся котята: разные значения сна

В духовном, символическом смысле эти крошечные существа являются высшим символом невинности/Pixabay

Котята - крохотная и уязвимая версия любимой кошки, одного из самых красивых животных в мире, которого человечество и любит, и ненавидит.

Как мы все знаем, кошки считались божествами в различных мифологиях на планете и на протяжении всей истории человечества. Египетская богиня кошек Бастет и львица Баст, кошки-компаньоны северной богини Фрейи, японская счастливая кошка, манэки-нэко и многие другие духовные формы этого прекрасного существа сыграли важную роль в создании нашей картины о кошках.

Диких, своенравных и немного высокомерных кошек нельзя приручать. Даже если они позволят вам побаловать себя, мурлыкая и обнимаясь с вами, кошками никогда не манипулируют.

Многим они не нравятся за то, что они упрямые и свободолюбивые, в отличие от собак, которые гораздо послушнее и дружелюбнее. Тем не менее, кошачьи питомцы нередко сильно привязываются к своему человеку и развивают особую, вечную и неразрывную связь со своим хозяином.

С другой стороны, не так уж много людей, которые могли бы остаться бессердечными, глядя на котят!

Эти очаровательные пушистые шарики пробуждают сладкие эмоции радости, любви, доброты и красоты. Они такие крошечные и хрупкие, милые и забавные.

Маленькие кошечки - синоним всего чистого, невинного, мягкого и нежного. Они очень ранимы, маленькие, легкие и мягкие, но при этом обладают храбростью взрослой кошки.

Котята - любимые домашние животные многих людей. В духовном, символическом смысле эти крошечные существа являются высшим символом невинности, чистоты и уязвимости, независимо от того, любите вы в целом кошек или нет.

Пушистые и такие нежные, котята ассоциируются с одними из самых нежных и чистых эмоций, которые может испытывать человек. Они олицетворяют любовь и счастье.

Однако сны о котятах могут означать много разных вещей, в зависимости от характера конкретных снов и личного опыта сновидца.

Котята во сне

Вообще говоря, сны о котятах имеют два основных значения, которые легко могут относиться к любому сновидцу. Сны о котятах олицетворяют либо кротость, либо уязвимость. Они являются универсальным символом нежности и невинности, поэтому сны о котятах могут отражать хорошие и положительные эмоции сновидца.

Это может означать, что сновидец чувствует себя расслабленным, удовлетворенным, гармоничным и любимым в своей бодрствующей жизни. Во сне котят защищают их матери. Это означает, что вы чувствуете себя защищенными, заботливыми, балованными.

С другой стороны, одни и те же ассоциации можно трактовать совершенно по-разному. Сны об этих крошечных мягких пушистых шариках могут отражать ваши собственные чувства неуверенности, незащищенности, неуверенности в себе, уязвимости, слабости и всего, что с этим связано.

Возможно, вы оказались в ситуации или в какой-то период жизни, когда чувствуете себя уязвимым или даже находящимся в опасности. Вспомните свой сон, связанный с котенком: какие эмоции это вызывает?

Котята появляются в самых разных снах. Некоторые из них расслабляющие, забавные и вдохновляющие, а другие пугающие и ужасные.

Снятся белые котята

Белые котята - это идеальное сочетание символов невинности, мягкости и чистоты. Белый цвет всегда ассоциировался со светом и позитивом, хотя это интерпретация культурно различается, но мы говорим о наиболее распространенных интерпретациях.

Легко предположить, что белые котята во сне - это положительный момент, особенно если котята игривы, счастливы, сыты и довольны.

Видеть во сне белых котят - значит, у вас хорошая жизнь, вы расслабленный и довольный человек. Вам не нужно беспокоиться о будущем, просто продолжайте наслаждаться плодами своей работы.

Если в текущей жизненной ситуации вы испытываете стресс, белые котята - счастливый знак. Это означает, что вы скоро сможете сделать глубокий вдох и, наконец, отпустить свои ноши.

Снятся черные котята

Если вам снятся черные котята, и вы чувствуете себя неловко из-за этого сновидения, вы либо очень суеверный человек, либо уделяете много внимания неважным вещам в жизни и переживаете из-за некоторых нормальных и обычных вещей.

Черные котята во сне олицетворяют все те вещи, которые вас беспокоят.

Снятся котята с мамой

Если вам снятся котята со своей мамой-кошкой, это можно трактовать по-разному.

Если вам нравится этот сон, скорее всего, это отражение вашего собственного чувства, связанного с заботой и защитой дорогого человека с позитивными намерениями. С другой стороны, это может означать, что вы действительно чувствуете давление со стороны кого-то, кто заботится о вас, но пытается контролировать вас, думая, что он или она делает для вас лучшее.

Котята со своей матерью также представляют ваше чувство контроля и манипуляции, обычно со стороны кого-то очень близкого вам, например, родительского персонажа или супруга, даже друга.

Сон о брошенных котятах

Если вы видите во сне брошенных испуганных котят, это, скорее всего, отражение ваших страхов в бодрствующей жизни или отражение вашей депрессии, печали и подобных чувств. Вы чувствуете себя одиноким, брошенным и напуганным.

Может быть, вы понесли большую потерю. Потеря дорогого человека или что-то, что очень много значит для вас или связано с вашим существованием и благополучием.

Сны о мяуканье котят

Если вам снятся котята, которые мяукают - это к плохим новостям. Значит, будут неприятности, скорее мелкие, но тревожные.

Мяуканье котят во сне - своего рода предупредительный знак. Он означает, что вам следует немного сбавить обороты и попытаться выяснить, каковы ваши приоритеты, и что или даже люди могут подождать.

Сонник Ванги

Согласно слепой провидице, котята во сне к ожиданием неприятностей. Скажем, если женщина видит милого пушистого белого котенка, она почти наверняка попадет в ловушку. Если во сне вы увидели много котят, то это к проблемам, которые будут вас буквально преследовать. К чему снятся котята грязные и истощенные? Увы, надо задуматься, не хотят ли вас обмануть.

Сонник Нострадамуса

По Нострадамусу, появление котенка в жилище — к комфорту и ладу в семье. Но не исключено, что поблизости притаились злые силы. Видите полосатого котенка? Будет вам встреча с мудрым человеком.

Сонник Фрейда

По мнению психоаналитика, тот, кому приснились они, очень чувствителен и легко заводится. Гладить котенка во сне - тосковать по ласке наяву.