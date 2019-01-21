Евгения Хачериди попросили "на выход" из греческого ПАОКа

Евгений Хачериди / Footboom.com

Украинский защитник-легионер греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди в ближайшее время сменит клуб.

Соответствующее сообщение опубликовали греческие спортивные СМИ. По имеющимся данным, руководство клуба решило расторгнуть контракт с 31-летним Хачериди и уже подыскивает для него новую команду.

Как считают журналисты, ПАОК хочет расстаться с украинцем, поскольку "не тянет" высокая зарплата игрока, которая находится на уровне 1,3 млн евро.

По информации сотрудников проекта FootballHub, Хачериди недавно получил предложение от клуба из Казахстана, однако его отклонил, поскольку желает продолжить карьеру в клуб из Бундеслиги.

К слову, Хачериди стал известным по игре за киевское "Динамо". В ПАОК он перешел в конце мая прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах.

Напомним, ранее Хачериди в Москве после матча со "Спартаком" показал тамошним фанатам щитки с флагом "Украины".