Смело показал. Хачериди в Москве "засветил" фанатам "Спартака" щитки с флагом Украины: опубликованы фото

Те самые щитки / "Спорт-Экспресс"

Украинский защитник-легионер греческого футбольного клуба "ПАОК" Евгений Хачериди (известный своей многолетней игрой за киевское «Динамо») после третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона 2018/2019 с московским "Спартаком" показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.

Соответствующее сообщение и фотографии опубликовал портал "Спорт-Экспресс ".

Матч закончился нулевой ничьей и, "ПАОК" за счет победы над "Спартаком" на своем поле (3:2) прошел в следующую стадию Лиги Чемпионов.

Затем футболисты греческого клуба подошли к трибуне, где сидели их фанаты − благодарить за поддержку. Практически сразу же от спартаковских болельщиков в адрес игроков "ПАОКа" стали доноситься оскорбительные выкрики. В ответ Хачериди приспустил гетры и указал на щитки в цветах украинского флага.

Момент инцидента / "Спорт-Экспресс"

/ "Спорт-Экспресс"

/ "Спорт-Экспресс"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хачериди перешел в ПАОК в минувшее межсезонье.