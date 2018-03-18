Хацкевич выгнал Хачериди из "Динамо"

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона. В конце прошлого года сообщалось, что ведущий защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Шахтере".

Решение об отстранении Хачериди принял главный тренер киевлян Александр Хацкевич, передает tribuna.com. Таким образом, сегодня Хачериди не сыграет с "Ворсклой". А завтра 30-летний защитник отправится на сбор в национальную команду.

Напомним, контракт Хачериди с киевским клубом заканчивается летом. Ранее сообщалось, что защитник 7 месяцев не получает зарплату в "Динамо", а во время матча с "Лацио" футболист отказался выходить на замену.

Ранее в "Динамо" вспыхнул громкий скандал: Шовковский пообещал "стереть в порошок" Хачериди и указал ему на дверь