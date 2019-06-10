Украина - Люксембург - 1:0: Яремчук приносит победу

Украина - Люксембург / Football.ua

Сборная Украины проводила второй матч на Арене Львов за несколько дней. В первом из них команда Андрея Шевченко произвела фурор, разгромив сборную Сербии, отгрузив сопернику пять безответных голов. Сборную Люксембурга недооценивать не стоит - все помнят, что судьба предыдущего матча решилась лишь на последних секундах благодаря автоголу. Сегодня нашей команде хотелось обойтись без подобных перипетий, и спокойно взять три очка.

Начало матча было за Украиной. Подопечные Андрей Шевченко смогли навязать сопернику свою игру и сделали все чтобы забить быстрый гол. Уже на 6-й минуте матча Малиновский навесил на линию вратарской, а активный Яремчук головой послал мяч в сетку - 1:0. После этого гола украинцы могли еще как минимум трижды расписаться в воротах соперника, но им фатально не везло. То уверенно действовал вратарь, то спасали перекладины. Могли забить и соперники, но их ударам не хватало точности. В итоге, на перерыв сборные ушли с минимальным перевесом хозяев.

Гол Яремчука стал единственным в матче / УЕФА

Второй тайм был более нервным. Украина играла по счету, а Люксембург делал все, чтобы спасти игру. Концовка матча носила нервный характер, поскольку любая ошибка украинцев могла привести к голу, а с ним и к неожиданному результату. Наша сборная сумела выстоять, и добилась очередной победы на фартовой Арене Львов. Отрыв от преследователей теперь составляет целых 6 очков. Впереди отпуск, а потом два подряд матча с Литвой.

Евро-2020. Групповой турнир. Группа B

Украина - Люксембург - 1:0 (1:0)

Украина: Пятов; Караваев; Миколенко; Кривцов; Матвиенко; Степаненко; Цыганков (Соболь, 87); Зинченко; Малиновский; Коноплянка (Коваленко, 79); Яремчук

Люксембург: Морис; Шано; Жанс; Мартенс М.; Мартинс-Перейра; Тиль О. (Тюрпель, 77); Родригес Ж.; Баррейро Л.; Жерсон; Тиль В.; Да Мота (Бенси, 52)

Гол: Яремчук (6)

Предупреждения: Миколенко (56); Караваев (67); Зинченко (81) - Тиль О. (29); Да Мота, (31); Родригес Ж. (51); Тиль В. (94).