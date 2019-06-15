Лунин - обладатель золотой перчатки ЧМ U-20

15 июня 2019, 22:18

Вратарь молодежной сборной Украины стал лучшим голкипером турнира.

Лунин - лучший вратарь молодежного чемпионата мира
Лунин - лучший вратарь молодежного чемпионата мира / УАФ

По итогам молодежного чемпионата мира, голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин удостоился награды лучшему голкиперу турнира. Вратарь получил золотую перчатку ЧМ-2019.

20-летний голкипер мадридского Реала принял участие в шести матчах на турнире, пропустив только встречу 1/4 финала ЧМ против Колумбии, когда находился в расположении национальной сборной. За это время он пропустил четыре гола: два из которых с пенальти.

Напомним, что сегодня украинская молодежная сборная обыграла Южную Корею со счетом 3:1, и впервые в истории выиграла турнир.

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